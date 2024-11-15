Фиктивные кредиты на миллиарды тенге были выданы казахстанцам с начала года

С начала года в Казахстане было выявлено порядка 7,4 тыс. фиктивных займов, которые были оформлены мошенниками на своих жертв. Общая сумма ущерба достигла 18 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Одной из главных проблем в казахстанской сфере потребительского кредитования является рост финансового мошенничества. Преступники используют современные технологии, а также уязвимости в системе и оформляют на ничего не подозревающих граждан фиктивные займы на миллионы тенге.

Как рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова во время своего выступления на Конгрессе финансистов Казахстана, с начала года в стране было выдано порядка 7,4 тыс. фиктивных кредитов на общую сумму 18 млрд тенге.

Для понимания: в период с 2022 по 2023 годы было выявлено 7,7 тыс. мошеннических займов на 14,6 млрд тенге, что заметно меньше показателя за неполный текущий год.

Однако в скором времени ситуация может заметно улучшиться. Сейчас рассматривается введение на законодательном уровне "периода охлаждения" при выдаче кредита сроком 24 часа – в это время можно будет отказаться от кредита. При этом банки должны будут провести проверку клиентов на соответствие новым требованиям к системам управления рисками.

Также напомним, что казахстанцам доступна услуга добровольного отказа от получения кредитов. Если гражданин ее подключил, ни один банк или микрофинансовая организация (МФО) не имеют права выдавать на его имя кредит. Если же такое все равно случится, то им придется просто его списать.

Стоит отметить, что в данный момент в Казахстане рассматривают возможность расширить список оснований, по которым банки и МФО обязаны будут списать мошеннический кредит, что должно также положительно повлиять на безопасность граждан.