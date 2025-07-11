Могут ли банкам запретить создавать маркетплейсы в Казахстане

Глава Нацбанка на брифинге разъяснил планы по установлению лимитов на инвестиции в организации, связанные с электронной торговой площадкой и интернет-платформами, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты подняли тему о том, что размер инвестиций на одну организацию составляет не более 5% размера собственного капитала банка или банковского холдинга. В этой связи они поинтересовались, означает ли это, что банкам теперь нельзя будет покупать или создавать маркетплейсы, кроме уже имеющихся.

"Здесь очень важно разделять. Есть банки, а есть организации, в которые входят и банки, и платформы. Вот самим банкам, как лицензируемым организациям, конкретным юридическим лицам, у которых есть банковская лицензия, для них вот эти лимиты установлены", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, это ограничение на иную деятельность существовало и ранее, и направлено на защиту интересов клиентов этого банка.

"Банки, занимаясь иной деятельностью, чтобы не клали деньги от депозиторов, которые привлекают у нас как физических и юридических лиц, не вкладывали в какие-то иные проекты, чтобы они были только в рамках конкретной, регулируемой, подконтрольной деятельности именно по банковской части.

Иначе депозиты привлек, вложил в какой-то стартап, вложил в какую-то экосистему, платформу, и там ты можешь их потерять. Этого допустить не может регулятор, и мы с этим абсолютно согласны. Поэтому и такие лимиты нужны", - пояснил он.

Между тем, по его словам, сестринская организация или какая-то другая родственная организация того же банковского конгломерата может заниматься чем угодно, там никаких ограничений нет.

"Сам банк должен быть подконтролен. Но у банка спокойно может быть в рамках одной группы сестринская организация, либо материнская организация, которая может заниматься развитием платформенных решений", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести новые правила для банков. Например, на своих интернет-ресурсах их могут обязать размещать кредитные калькуляторы.

Также недавно стало известно, что в Казахстане хотят обязать банки указывать в своих приложениях честные проценты по кредитам.

Добавим, сегодня Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%.

Еще мы писали, что в Казахстане изменились правила выдачи онлайн-кредитов. Теперь для получения займа нужны ЭЦП или прохождение биометрии.

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