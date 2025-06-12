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Указывать в приложениях честные проценты по кредитам хотят обязать банки в Казахстане

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Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят обязать банки указывать в своих приложениях годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам, чтобы не вводить заемщиков в заблуждение. Подробности читайте на NUR.KZ.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, которое должно усилить права граждан в сфере кредитования. Одним из главных изменений может стать обязательное указание годовой эффективной ставки вознаграждения в мобильных приложениях банков и микрофинансовых организаций (МФО) при оформлении кредитов.

Также кредиторы должны будут указывать, какие именно платежи, связанные с выдачей кредита, входят в расчет ГЭСВ: страховка, оценка залога, гарантия или поручительство и все остальное, что может "ускользнуть" от внимания заемщика.

Это изменение направлено на то, чтобы заемщики могли видеть полную стоимость кредита заранее – без скрытых "дополнительных условий". Также, согласно проекту, банки и МФО должны будут обеспечить доступ к расчету ГЭСВ на своих интернет-ресурсах.

Как считают авторы проекта, отображение ГЭСВ в мобильных приложениях повысит удобство и информированность граждан при использовании кредитных продуктов в цифровой среде. Это, в свою очередь, должно снизить риск введения потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости займа.

Пока новые правила еще не вступили в силу – публичное обсуждение проекта продлится до 24 июня текущего года.

Напомним, это не первое изменение в банковской сфере, которое направлено на защиту прав потребителей. С 2023 года банки и микрофинансовые организации обязаны указывать ГЭСВ в рекламе своих продуктов, а не только номинальную ставку, которая не учитывает комиссии и другие платежи.

Также ранее в Казахстане ввели ограничение на размеры кредитов и снизили предельные ставки вознаграждения. Недавно их отдельно уменьшили и по ипотечным займам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2254575-ukazyvat-v-prilozheniyah-chestnye-procenty-po-kreditam-hotyat-obyazat-banki-v-kazahstane/