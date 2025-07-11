Казахстанцы будут проходить биометрию при получении онлайн-кредита

В Казахстане изменились правила выдачи онлайн-кредитов. Теперь для получения займа нужны ЭЦП или прохождение биометрии, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление АРРФР.

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК опубликовано приложение к постановлению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны.

В изменениях речь идет о "надлежащей проверке клиентов "в случае дистанционного получения услуг. Теперь для идентификации клиента будут использовать следующие способы:

ЭЦП физического или юридического лица;

или средства биометрической идентификации;

или реквизиты платежной карточки (номер, срок действия платежной карточки);

или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;

или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов.

"Допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента", - сказано в приложении.

Постановление вступает в силу спустя 10 дней после публикации, то есть, 20 июля.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что в Казахстане планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. Таким образом хотят усилить безопасность граждан.

Отмечалось, что биометрию не получится пройти при помощи фотографии или видеозаписи - во время проверки придется совершать определенные действия в случайной последовательности. Поэтому мошенникам будет сложнее обмануть систему безопасности.

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