Ввести новые обязанности для банков хотят в Казахстане
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В Казахстане планируют ввести новые правила для банков. Например, на своих интернет-ресурсах их могут обязать размещать кредитные калькуляторы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое вносит новые правила в банковскую сферу. Все ключевые изменения направлены на усиление защиты прав заемщиков.
Проектом планируется ввести следующие условия:
- определение банками порядка предоставления своих услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения в соответствии с национальными стандартами;
- банки обязаны разместить на своих сайтах калькулятор для расчета ежемесячных платежей по займам;
- банки обязаны уведомлять своих клиентов об изменении тарифов на платежи и переводы минимум за 3 месяца;
- установление четких сроков, в которые банки рассматривают обращения клиентов.
Пока нормы не вступили в силу – проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 21 июля текущего года.
Также напомним, что ранее агентство внесло уточнения в запрет выдачи казахстанцам крупных займов без разрешения супругов.
При этом в Казахстане планируют ввести новые правила выдачи кредитов, включая обязательное личное присутствие при оформлении некоторых займов.
Также недавно стало известно, что в Казахстане хотят обязать банки указывать в своих приложениях честные проценты по кредитам.
А недавно мы поделились статистикой по поводу того, какие именно кредиты чаще всего оформляют казахстанцы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2263623-banki-hotyat-obyazat-rabotat-po-novomu-v-kazahstane/
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