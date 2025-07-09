Ввести новые обязанности для банков хотят в Казахстане

В Казахстане планируют ввести новые правила для банков. Например, на своих интернет-ресурсах их могут обязать размещать кредитные калькуляторы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, которое вносит новые правила в банковскую сферу. Все ключевые изменения направлены на усиление защиты прав заемщиков.

Проектом планируется ввести следующие условия:

определение банками порядка предоставления своих услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения в соответствии с национальными стандартами;

банки обязаны разместить на своих сайтах калькулятор для расчета ежемесячных платежей по займам;

банки обязаны уведомлять своих клиентов об изменении тарифов на платежи и переводы минимум за 3 месяца;

установление четких сроков, в которые банки рассматривают обращения клиентов.

Пока нормы не вступили в силу – проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 21 июля текущего года.

Также напомним, что ранее агентство внесло уточнения в запрет выдачи казахстанцам крупных займов без разрешения супругов.

При этом в Казахстане планируют ввести новые правила выдачи кредитов, включая обязательное личное присутствие при оформлении некоторых займов.

Также недавно стало известно, что в Казахстане хотят обязать банки указывать в своих приложениях честные проценты по кредитам.

А недавно мы поделились статистикой по поводу того, какие именно кредиты чаще всего оформляют казахстанцы.

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