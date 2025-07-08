Лично посещать банки при оформлении кредита придется некоторым казахстанцам

При кредитовании свыше 150 МРП деньги на счет поступят не сразу. При этом некоторым заемщикам вовсе потребуется очно посетить банк. Все это хотят ввести из-за онлайн-мошенничества, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируют ввести новые правила выдачи кредитов, включая обязательное личное присутствие при оформлении займов свыше 589 800 тенге и задержку перевода средств на 24 часа.

Предлагаются дополнительные меры защиты, такие как "период охлаждения" при получении нескольких микрокредитов в течение дня и необходимость письменного согласия для заемщиков младше 21 и старше 55 лет.

Изменения направлены на борьбу с онлайн-мошенничеством и защиту граждан от необдуманных финансовых решений, проект постановления находится на обсуждении до 18 июля.

На сайте "Открытые НПА" появился проект постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР или финрегулятор).

Он вносит поправки в вопросы банковской и микрофинансовой деятельности, которые затрагивают выдачу кредитов, в том числе онлайн. При этом характер предлагаемых изменений указывает на то, что они направлены на меры обеспечения защиты населения от мошенничества.

Поступление денег придется подождать

Как указывается в документе, при оформлении беззалоговых потребительских онлайн-кредитов – то есть по обычным денежным займам – банки второго уровня (БВУ) должны будут переводить средства на счет клиента не ранее, чем через 24 часа после подписания договора.

Это касается случаев, когда сумма займа превышает 150 МРП – 589 800 тенге на 2025 год. Также понадобится согласие самого заемщика через портал "электронного правительства" – только после этого он получит деньги.

Договор. Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images

В то же время кредиты на указанную сумму, если они оформляются впервые, необходимо будет получать с очным посещением банка или микрофинансовой организации (МФО) – договоры должны заключаться только при личном присутствии заемщика в офисе БВУ или МФО.

Прочие меры защиты казахстанцев

Также среди других мер защиты граждан отмечается так называемый "период охлаждения" – банки должны будут приостановить выдачу онлайн-кредитов, если в течение одного дня заемщик уже получил несколько микрокредитов на общую сумму свыше 150 МРП (589 800 тенге).

Это может оказаться особенно полезным в случаях мошенничества, когда жертву побуждают оформить сразу несколько займов на свое имя под различными предлогами – например, якобы для защиты своих счетов и "выявления" мошенников.

Также правки предполагают обязательное наличие письменного согласия на заключение договора займа, если заемщики окажутся младше 21 года или старше 55 лет. Это также должно будет защитить их от действий злоумышленников.

Проект будет находиться на обсуждении до 18 июля текущего года.

Это означает, что каждый казахстанец может внести свои замечания и предложения в текст документа, чтобы улучшить его эффективность.

Напомним, что в 2024 году банки обязали списывать оформленные мошенниками кредиты в Казахстане.

А чтобы полностью защитить свои интересы, казахстанцы могут оформить на себя добровольный запрет от кредитов.

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