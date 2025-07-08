Согласие супруга на получение кредита: новые условия хотят внедрить в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка страны (АРРФР) вносит уточнения в запрет выдачи казахстанцам займов свыше 1000 МРП без согласия супруга, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" опубликовано краткое содержание новых дополнений в постановление о правилах получения банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга или супруги.

Инициатором выступает АРРФР. В проекте указано, что в Казахстане требуется получение банками и микрофинансовыми организациями согласия супруга физлица на выдачу микрокредита в сумме 1000 МРП (более 3,9 млн тенге) и выше.

Теперь, в случае принятия проекта, согласие не потребуется, если супруг выступает в качестве созаемщика или кредит подлежит внутреннему рефинансированию.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в Казахстане действуют новые правила по выдаче займов гражданам. Согласно им, казахстанцы не могут получить кредит на сумму свыше 1 000 МРП без согласий своих супругов.

При этом почти сразу в правила были предложены поправки, которые бы освобождали от этого требования индивидуальных предпринимателей (ИП).

О том, как получить согласие супруга на оформление кредита, мы подробно рассказывали здесь.

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