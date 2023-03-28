Реальную стоимость кредитов обязали указывать банки в Казахстане

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские банки и микрофинансовые организации (МФО) обязали указывать реальную и номинальную процентные ставки в одинаковом оформлении. Для чего это нужно, рассказали эксперты портала FinGramota.

С 15 мая 2023 года в казахстанской банковской сфере будут действовать новые правила, которые были приняты для усиления прав потребителей финансовых услуг и корректного предоставления информации заемщикам о полной стоимости по банковским займам.

Согласно им банки и микрофинансовые организации будут обязаны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) в одинаковом оформлении (величина шрифта и стиль) с номинальной в договорах о предоставлении кредитов, а также при размещении рекламы, содержащей информацию о вознаграждении по ним.

Зачем нужно одинаковое оформление

Дело в том, что номинальная и годовая эффективная ставки – это два разных показателя:

ГЭСВ – ставка вознаграждения, которая включает в себя все комиссии, платежи, проценты по кредиту. Другими словами, это реальная стоимость займа ;

; номинальная ставка показывает лишь процент по кредиту. Ее очень любят указывать крупным шрифтом банки в своей рекламе.

Таким образом, заемщики, видя информацию только о номинальной ставке, могут быть введены в заблуждение по поводу стоимости кредита, ведь реальные проценты могут оказаться выше тех, что были указаны крупным шрифтом.

Чтобы такого не происходило, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и обязало банки и МФО указывать ГЭСВ в одинаковом оформлении с номинальной ставкой. Другими словами, с 15 мая нельзя будет "нарисовать звездочку" и добавить реальную информацию маленьким шрифтом.

Отметим, что сейчас в стране действуют следующие предельные ставки по ГЭСВ:

по беззалоговым банковским займам – до 56% ;

; по залоговым банковским займам – до 40% ;

; по ипотечным жилищным займам – до 25% ;

; по микрокредитам – до 56%.

При этом напомним, что в Казахстане также рассматривалась возможность снижения предельных ставок по микрокредитам, однако сейчас проект с этим предложением удален.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014290-realnuyu-stoimost-kreditov-obyazali-ukazyvat-banki-v-kazahstane/