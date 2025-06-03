"Если живу за счет родственников": в Минфине рассказали, какие переводы они будут проверять

Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге в правительстве рассказал, будут ли подлежать проверке переводы от родных, если сумма превысит 1 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты подняли этот вопрос.

"Если я живу за счет родственников и мне присылают, например, 300 тыс. тенге каждый месяц. Получается, ко мне будут вопросы? А людям, которые занимаются сбором пожертвований - получается, к ним тоже будут проверки? Почему выбран порог в 1 млн тенге для мобильных переводов?" - поинтересовались они.

В ответ Даурен Кенбеил отметил, что речь идет о сумме в 1 млн тенге за три последовательных календарных месяца.

"Это не за месяц, а за период в три месяца. В месяц примерно 300 тыс. тенге. Данная сумма была определена нашими коллегами с КГД, на основании репрезентативных данных по переводам.

То есть наши коллеги считают, что данная сумма является, условно, безопасной. И данное решение было утверждено на Совете по экономической политике. Вопрос такой был инициирован, решение обсуждается. Я думаю, что это правильное решение со стороны нашего госоргана", - сказал он.

По словам спикера, те, у кого будет такой порог, должны будут объяснить налоговикам суть переводов.

"Если вы не ведете никакую предпринимательскую деятельность, вы объяснитесь, что это от родственников к вам пришло. И к вам никаких вопросов не будет.

Под этот миллион попадают те физические лица, которые активно пользуются переводами. Как только вы докажете, что это не предпринимательская деятельность, а связано с вашими родственными отношениями, никаких вопросов не будет.

Это делается для того, чтобы вывести из тени скрытые переводы. Вот это надо понимать. Все это делаем для добросовестных наших налогоплательщиков. Если вы добросовестно это делаете, то никаких вопросов нет.

Цель - вывести из тени наших недобросовестных предпринимателей. Если вы добросовестные, если ваши переводы не связаны с предпринимательской деятельностью, вы можете это доказать, то я думаю, что это не проблема. Никаких вопросов не будет", - заверил вице-министр.

Добавим, ранее в марте вице-министр финансов Ержан Биржанов также высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев. Он отметил, что это не новый приказ, а действующий с 2018 года документ.

"В него просто вносятся дополнительные критерии - по этим критериями информация нам будет предоставлена. Мы будем делать мониторинг по двум критериям - три месяца подряд по 100 платежей от разных лиц и сумма за три месяца должна превышать 1 млн тенге - это 12 минимальных заработных плат. Такие критерии заложены уже, совместное решение принято (с Нацбанком - прим. ред.)", - сказал он.

Отметим, что проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности, ведется в Казахстане с 2024 года. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

Теперь, в 2025 году, госорганы также будут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Это коснется и деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов.

Кроме того, ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году. При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.

Еще мы писали, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.