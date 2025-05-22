Когда для всех банков подключат QR-платежи в Казахстане, рассказали в Нацбанке

На брифинге Нацбанка советник председателя Бинур Жаленов рассказал, когда между банками Казахстана появится перевод средств по номеру телефона и оплата по QR, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о запуске межбанковской системе, которая позволит производить переводы денег по номеру телефона и QR-платежи между клиентами банков-участников.

"На сегодня идет поэтапное подключение банков. С 9-ю банками на сегодня уже национальная платежная корпорация заключила договоры. Среди них: Halyk Bank, Freedom, RBK, Алтын банк, Home Credit, Банк Центркредит, Береке, Forte, и Nurbank. Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых 5 банков переводы по номеру телефона межбанковские уже будут доступны, далее все банки будут к этой системе подключаться.

Что касается межбанковских QR-платежей, также функционал у нас готов. На своей стороне работы завершили Freedom и RBK. Ведется работа еще на стороне 4-х банков. Мы рассчитываем, что до конца года с рядом банков этот функционал будет полностью запущен.

Нацбанком инициированы поправки в рамках нового закона "О банках", предусматривающие обязательное подключение всех банков к этой экосистеме (с QR- платежами – прим.авт.). Мы рассчитывает, что с начала следующего года участие в системе будет принимать каждый банк", - сообщил Бинур Жаленов.