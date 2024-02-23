Сроки введения единого QR-кода для приема платежей озвучили в Нацбанке

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на сегодняшнем брифинге рассказал о примерных сроках введения единого QR-кода для приема платежей от граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что нужно обязательно вводить единый QR-код для приема платежей от граждан

"Этот вопрос чуть ли не обязательный, то есть мы хотим, чтобы такая система работала и мы ее обязательно введем в действие. У нас планы – до конца этого года", – заявил он

При этом он выразил надежду, что банки увидят ее плюсы и сами присоединятся к ней.

"Мы исходим из того, что это должно быть под влиянием рыночных механизмов, то есть банки сами должны увидеть плюсы от введения единого QR-кода. Я надеюсь, что все банки присоединятся, если нет, то мы не исключаем регуляторных мер, потому что национальный платежный суверенитет – это одна из частей экономической безопасности", – пояснил глава Нацбанка.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

После внедрения правила казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Кроме того, корреспондент NUR.KZ отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с такой же проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.