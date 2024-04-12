Единый QR-код для всех банков появится в Казахстане в 2025 году, заявили в Нацбанке

На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов назвал срок внедрения в Казахстане единого QR-кода при оплате покупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка пояснил, что идея создания единого QR-кода в Казахстане в том, чтобы по одному коду можно было оплатить покупку приложением любого банка - QR-код будем взаимочитаем всеми банками.

"Выпускаемые отдельными банками QR-коды будут взаимочитаемы. Сейчас, когда вы приходите в магазин и хотите расплатиться с помощью QR-кода, у вас спрашивают: Halyk или Kaspi. И приложением Halyk банка невозможно рассчитаться по терминалу Kaspi, и наоборот.

Это не совсем удобно и для потребителей, и для банков, потому что часть трафика уходит, в итоге человек либо кэшем платит, либо другим способом.

Поэтому да, такую работу мы ведем, создаем нацсистему единого QR, назовем для простоты это так. (…) До конца года мы сделаем это в пилотном режиме, а с начала следующего года, думаем, что в полноценном формате проект реализуем, и туда зайдут все банки без исключения", - заявил Сулейменов.

Главу Нацбанка спросили, где гарантия, что система общего QR-кода "не полетит". Сулейменов заявил, что это не замена системы уже существующих способов QR-оплат - инфраструктура так и останется у банков, ее "просто соединят".

При этом Нацбанк не будет "видеть" платежные операции казахстанцев.

"Вся персональная информация (кто инициировал транзакцию, в какой точке, сколько денег у него на счету, как его зовут) сохраняется в самом банке, как и сейчас. Мы (Нацбанк - прим.авт.) будем видеть обезличенные транзакции, не персонифицированные.

Конкретно, что за товар платит Нурлан, Тимур, или Акылжан - это будут видеть сами банки и вы, как клиенты. Здесь вопросов, связанных с персональной информацией и ее защитой, нет", - добавил Сулейменов.

Напомним, 23 февраля Тимур Сулейменов также заявлял, что Нацбанк планирует ввести единый QR-код до конца 2024 года.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

После внедрения правила казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Кроме того, корреспондент NUR.KZ отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с такой же проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.