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Единый QR-код: будут ли все банки участвовать в системе, рассказали в Нацбанке

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Оплата через банковское приложение по QR-коду
Оплата через QR-код. Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen/Getty Images

Общий QR-код может значительно облегчить процесс оплаты за товары и услуги как для покупателей, так и для бизнеса. Какие банки будут в проекте и когда его запустят, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане планируется внедрение единого QR-кода для безналичных межбанковских платежей, с масштабированием проекта в 2025 году.
  • По данным Департамента платежных систем Нацбанка РК, уже заключены договоры участия с 8 банками, и ведется работа по подключению остальных банков, оказывающих розничные услуги.
  • Разрабатываются законодательные поправки для обязательного подключения всех банков, предоставляющих розничные услуги, к системе единых QR-кодов.

В ноябре 2024 года в Казахстане был представлен проект единого QR-кода для безналичных межбанковских платежей. При этом отмечалось, что механизм запускается в пилотном режиме, а его масштабирование анонсировано на 2025 год.

Ранее уже внедрялась система мгновенных межбанковских переводов, однако не все банки второго уровня (БВУ) приняли в ней участие.

О том, сколько БВУ уже удалось подключить и будут ли у них возможности отказаться участвовать в данной системе единых QR-кодов, редакции NUR.KZ рассказали в Департаменте платежных систем Национального банка РК.

Готовность проекта

Как сообщают в ведомстве, сервисы межбанковских переводов по номеру телефона и QR-платежей реализованы Национальным Банком и готовы для использования участниками финансового рынка в рамках Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

"Реализация сервисов осуществляется, в том числе, в интересах всех участников финансового рынка, которые стремятся расширить спектр межбанковских услуг, предлагаемых ими своим клиентам.

В настоящее время заключены договора участия в Системе с 8 банками, с рядом банков уже проводятся соответствующие тестирования в закрытом контуре для отладки бизнес-процессов.
QR-код
Считывание QR-кода. Иллюстративное фото: Freepik

Также проводится поэтапное подключение остальных банков, оказывающих розничные услуги населению, к сервисам межбанковских переводов и QR-платежей с их масштабированием для клиентов в текущем году", – указывается в ответе Департамента платежных систем.

При этом отмечается, что скорость подключения и масштабирования сервисов системы для клиентов зависит от степени готовности каждого банка, включая технологические возможности, отладку собственных бизнес-процессов и требований.

Подключат ли все банки к QR-кодам

Ранее аналитик Андрей Чеботарев сообщал, что некоторые банки могут отказаться участвовать в программе единых QR-кодов, так как это не является обязательным требованием.

Все дело в том, что внедрение единой системы QR-платежей выгодно потребителям, но может быть невыгодно лидерам банковского рынка, которые уже вложили средства в разработку собственных систем.

Поэтому аналитик указывал, что Нацбанк может принять административные меры и обязать все банки присоединиться к системам мгновенных переводов и единых QR-платежей.

Согласно ответу ведомства, именно такой исход событий будет ожидать БВУ.

"Дополнительно сообщаем, что в настоящее время разрабатываются законодательные поправки, направленные на закрепление правового статуса всех компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и ее использования участниками финансового рынка, в том числе с обеспечением доступности ее межбанковских сервисов для своих клиентов.

Таким образом, к Системе будут подключены все банки, представляющие розничные услуги своим клиентам", – сообщают в Департаменте платежных систем.

Напомним, что казахстанцы стали реже пользоваться мобильными переводами, предпочитая оплачивать товары и услуги через QR-коды или просто использовать карточки.

При этом даже обычные POS-терминалы стали терять позиции – на их долю приходилось лишь 21,3% всех транзакций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2229354-edinyy-qr-kod-budut-li-vse-banki-uchastvovat-v-sisteme-rasskazali-v-nacbanke-kazahstana/