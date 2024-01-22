Платить по QR-коду не "своего" банка смогут казахстанцы

Возможность оплаты по QR-коду с приложения одного банка через приложение другого появится у казахстанцев: в нашей стране запустят сервис межбанковских платежей, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

Как отметили в Национальном банке Казахстана, в настоящее время сервис платежей по QR-коду доступен у ряда банков на внутрибанковском уровне.

При этом, запуск сервиса межбанковских платежей по QR-коду запланирован в конце 2024 года.

"В Казахстане действует национальный стандарт QR-кода, определяющий единую методологию генерации платежного QR-кода и минимальный состав реквизитов, необходимых для их совершения. Национальный стандарт является набором правил для генерации QR-кода, в то время как проведение платежей по QR-коду осуществляется как во внутрибанковских системах, так и на межбанковском уровне", - добавили в НБК.

На днях сообщалось, что бизнес в Казахстане активно переходит на безналичный расчет. По данным экспертов, по итогам третьего квартала 2023 года в стране уже насчитывалось порядка 762,7 тыс. предпринимателей, которые заключили с банком-эквайером договор на обслуживание держателей платежных карточек - годом ранее их было лишь 508,5 тыс.

То есть количество предпринимателей, решивших принимать оплату платежными картами, за год увеличилось в 1,5 раза.

С начала этого года казахстанские предприниматели столкнулись с новой реальностью - теперь им грозят проверки мобильных переводов за товары или услуги.