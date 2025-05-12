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Закон, изменяющий правила работы банков, разработали в Казахстане

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Девушка с ноутбуком
Девушка. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

В Казахстане хотят изменить правила работы банков. Планируется отменить устаревшие нормы, усилить защиту прав потребителей и ужесточить условия получения госсредств. Подробности читайте на NUR.KZ.

В скором времени банковскую сферу Казахстана могут ждать серьезные изменения. Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) были разработаны проекты законов, которые изменяют правила работы банков в стране. Основной из них – новый закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

У проектов законов есть несколько основных направлений:

  1. новые виды банковских лицензий (базовая и универсальная) – таким образом хотят усилить конкуренцию между банками и расширить поддержку для бизнеса. Это правило также ограничивает размеры депозитов некоторым банкам;
  2. развитие финтеха и инноваций – банкам разрешат участвовать в финансировании финтех-компаний, что позволит последним упростить доступ к "регуляторной песочнице";
  3. обновление банковских правил – уберут старые и дублирующие нормы, ужесточают требования к управлению банками и сделают надзор более гибким и современным;
  4. развитие исламского финансирования – обычные банки смогут работать с клиентами, которым недоступны стандартные банковские услуги из-за религиозных взглядов. Подробнее об этом изменении мы рассказывали здесь;
  5. защита клиентов – планируется ввести систему из трех ступеней для жалоб, что позволит усилить защиту прав потребителей и сделать финансовые организации более прозрачными;
  6. новые требования для неплатежеспособных банков – таковым будет сложнее получить помощь от государства, которое будет помогать только тем финансовым организациям, которые важны для экономики страны.

Как отмечают в ведомстве, главной целью изменений стало решение актуальных задач стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора.

Сейчас оба закона, которые вводят данные изменения, находятся на стадии обсуждения, а значит, банки пока работают "по-старому".

Напомним, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка ранее также опубликовало проект поправок, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2243949-zakon-izmenyayushchiy-pravila-raboty-bankov-razrabotali-v-kazahstane/