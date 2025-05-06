В каких банках Казахстана могут ограничить размеры депозитов

Размеры депозитов хотят ограничить для банков Казахстана с капиталом от 10 млрд тенге и активами до 500 млрд тенге. Сколько действующих БВУ подходят под эти параметры, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что вчера во время круглого стола Комитета по финансам и бюджету сената парламента РК председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) Олжас Кизатов поделился основными направлениями нового закона РК “О банках и банковской деятельности”, который находится в разработке.

Он сообщил, что в Казахстане будет ограничена деятельность базовых банков. В частности, для них будет введено ограничение на совокупный размер вкладов физических лиц — не более 10 млн тенге на одного вкладчика.

Как сообщили в АРРФР РК, это ограничение планируется в рамках модернизации системы лицензирования и упрощения доступа на банковский рынок. В частности, финрегулятор пока только планирует ввести базовую и универсальную лицензии, которые будут отличаться по объему допустимых операций и по регуляторным требованиям.

Минимальный размер капитала (собственных средств) для банков второго уровня (БВУ) с базовой лицензией составит 10 млрд тенге, тогда как для универсальных банков этот порог будет повышен до 20 млрд тенге. Для базовых банков также устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов (собственный капитал, средства вкладчиков и так далее) на уровне 500 млрд тенге.

При этом отметим, что, согласно данным Национального банка РК, из 21 существующего на данный момент в Казахстане БВУ собственный капитал ниже 20 млрд тенге только у одного исламского банка. А размеры активов ниже 500 млрд тенге – только у пяти мелких банков.

У всех остальных капитал составляет от 30 млрд тенге и выше. У двух крупных банков страны – 3,3 трлн и 1,1 трлн тенге соответственно. А их активы равны 18,3 трлн и 8,2 трлн тенге.

Таким образом, практически все действующие банки Казахстана соответствуют универсальной лицензии, для которой не будут действовать ограничения по размерам депозитов и другие ограничивающие условия.

Базовая банковская лицензия в основном будет касаться новых банков. В целом ее внедрение создает более гибкие условия регулирования, способствующие выходу новых участников и усилению конкуренции в секторе.

Например, в финрегуляторе отметили, что потенциальными получателями базовой лицензии являются микрофинансовые организации, которые стремятся расширить бизнес и получить право привлекать депозиты от населения и бизнеса.

Ранее мы писали, что обычные банки в Казахстане смогут оказывать исламские услуги. Это нововведение также планируется в рамках нового закона о банках.