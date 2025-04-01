Зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект новых поправок, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает NUR.KZ.
На сайте ведомства выложили проект постановления правления АРРФР "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности".
Проект направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке.
В одном из пунктов говорится, что трансграничные платежи и переводы денег физических лиц на сумму более 500 тыс. тенге считаются фактором повышенного риска отмывания доходов и финансирования терроризма.
Также в список повышающих риск отмывания доходов и финансирования терроризма включили следующие услуги (продукты) банков и способы их предоставления:
- новые продукты и деловая практика, включая новые механизмы передачи, новые или развивающиеся технологии, как для новых, так и для уже существующих продуктов, определяемые в правилах внутреннего контроля банка;
- персональное банковское обслуживание клиентов;
- платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета;
- торговое финансирование;
- сейфовые операции (услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений);
- доверительное управление имуществом;
- брокерское обслуживание на международных рынках;
- кастодиальное обслуживание;
- электронные деньги в случае, если банк-эмитент не является оператором соответствующей системы электронных денег;
- предоплаченные платежные карточки;
- корпоративные платежные карточки;
- чеки, в том числе дорожные чеки;
- счета иностранных финансовых организаций;
- операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты.
Еще особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода.
Отметим, что согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2232153-zarubezhnye-perevody-svyshe-500-tys-tenge-budut-vyzyvat-podozrenie-u-bankov/