Зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект новых поправок, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает NUR.KZ.

На сайте ведомства выложили проект постановления правления АРРФР "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности".

Проект направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке.

В одном из пунктов говорится, что трансграничные платежи и переводы денег физических лиц на сумму более 500 тыс. тенге считаются фактором повышенного риска отмывания доходов и финансирования терроризма.

Также в список повышающих риск отмывания доходов и финансирования терроризма включили следующие услуги (продукты) банков и способы их предоставления:

новые продукты и деловая практика, включая новые механизмы передачи, новые или развивающиеся технологии, как для новых, так и для уже существующих продуктов, определяемые в правилах внутреннего контроля банка;

персональное банковское обслуживание клиентов;

платежи и (или) переводы денег без использования банковского счета;

торговое финансирование;

сейфовые операции (услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений);

доверительное управление имуществом;

брокерское обслуживание на международных рынках;

кастодиальное обслуживание;

электронные деньги в случае, если банк-эмитент не является оператором соответствующей системы электронных денег;

предоплаченные платежные карточки;

корпоративные платежные карточки;

чеки, в том числе дорожные чеки;

счета иностранных финансовых организаций;

операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты.

Еще особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода.

Отметим, что согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.