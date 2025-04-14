Обычные банки смогут оказывать исламские услуги в Казахстане

Традиционные банки в Казахстане смогут работать в формате "исламского окна", то есть предоставлять услуги, которые не противоречат принципам шариата. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане на текущий момент работают два исламских банка, которые строят свою деятельность так, чтобы граждане, исповедующие ислам, могли получать банковские услуги и не нарушать принципы шариата.

Вскоре же, как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, работать в формате "исламского окна" смогут и остальные, так называемые "традиционные" банки второго уровня в Казахстане.

"Такой подход откроет новые возможности для инвесторов, в том числе зарубежных, и упростит вход на рынок исламского банкинга. Это поможет улучшить доступность исламских банковских услуг для населения и бизнеса", – объяснили в агентстве.

Стоит отметить, что исламские банки работают не по привычным для многих казахстанцев принципам:

запрет на проценты: такие банки не выдают традиционные кредиты. Вместо этого они сами покупают товар за клиента, а затем перепродают его в рассрочку, но с наценкой;

нет привычных депозитов: клиенты не получают фиксированный процент. Вместо этого банк инвестирует их деньги в бизнес и делит прибыль и убытки – гарантировать доход в таком случае запрещено законом. Такие "депозиты" также не имеют гарантии сохранности;

нельзя финансировать "нечистый" бизнес: игорный, алкогольный, табачный, оружие и прочие подобные сферы.

Новые возможности не будут означать, что все банки начнут работать только по исламским принципам – такая деятельность будет учитываться отдельно. При этом в дальнейшем будут разработаны специальные финансовые нормативы для исламских операций.

Как считают в ведомстве, нововведение поможет казахстанским банкам эффективно работать с исламскими финансами, соблюдая принципы шариата.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают ипотеки в Казахстане, которые не нарушают исламских традиций.