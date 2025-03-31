Процедуру выдачи банковских карт хотят ужесточить для некоторых казахстанцев

В Казахстане планируют проводить проверку физлиц перед выдачей банковских карт, чтобы исключить факты мошенничества и незаконных операций, передает NUR.KZ.

На сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликован проект приказа "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской деятельности".

Теперь банки должны проверять потенциальных получателей карт на предмет рисков. Под подозрения могут попасть:

держатели пяти и более платежных карточек, выпущенных одним банком;

держатели пяти и более платежных карточек, выпущенных в совокупности несколькими банками;

резиденты стран с высоким риском отмывания денег на основе фактора незаконного производства, оборота и транзита наркотиков;

нерезиденты РК, не имеющие вид на жительство иностранца в стране либо разрешение на постоянное проживание.

относящимися к категории лиц в возрасте от 14 до 25 лет.

Лиц из указанной категории будут проверять, если у них нет официальных источников доходов или отсутствуют операции, которые подтверждают их жизнедеятельность (например, коммунальные платежи). Также под подозрение могут попасть лица, вовлеченные в осуществление платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана".

В проекте также указано, как именно должна проходить процедура, в ходе которой с помощью специальных программ клиентов будут проверять по перечню признаков подозрительных операций.

"Банк посредством использования автоматизированной информационной системы выявляет клиентов, по банковским счетам которых проводятся расходные операции, при этом отсутствуют платежи, связанные с обеспечением жизнедеятельности клиента, коммунальных платежей, налоговых и иных платежей в бюджет, и направляет в их адрес запрос для своевременного представления в сроки, определенные банком, разъяснений о статусе счета, а также проводит повторную двухфакторную идентификацию клиента с обязательным проведением биометрической идентификации клиента", - указано в проекте.

Кроме того, в проекте предусмотрена передача данных о подозрительных операциях с признаками мошенничества или иных противоправных инцидентов в антифрод-центр Нацбанка. Такие операции будут проводить в круглосуточном режиме.

Напомним, с прошлого года в Казахстане постепенно ужесточают правила проведения банковских операций. Так, например, до выдачи платежной карты иностранцу банки обязаны проверить его на возможное участие в незаконных операциях.

Также ранее ввели новое правило для банков - теперь они могут открыть карточки для иностранцев сроком не более чем на один год.

А в феврале этого года стало известно, что клиент попадает в зону риска для банков, если у него открыто пять и более карт в одном банке. При подозрении в незаконных операциях с ним могут прекратить сотрудничество.

Также мы писали, что в среднем на каждого казахстанца приходится примерно по четыре карточки в разных банках.