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Что ждет казахстанцев, открывших слишком много банковских карт

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Банковские карты и монеты тенге лежат на столе
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Клиент попадает в зону риска для банков, если у него открыто пять и более карт в одном банке. При подозрении в незаконных операциях с ним могут прекратить сотрудничество. Подробнее читайте на NUR.KZ.

С прошлого года в Казахстане постепенно ужесточают правила проведения банковских операций. Так, например, до выдачи платежной карты иностранцу банки обязаны проверить его на возможное участие в незаконных операциях.

Также ранее ввели новое правило для банков – теперь они могут открыть карточки для иностранцев сроком не более чем на один год. Однако на этом ограничения не заканчиваются.

Согласно постановлению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в зону риска по отмыванию доходов и финансированию терроризма попадают не только банковские клиенты, которые подозреваются в незаконном производстве, обороте и транзите наркотиков, но и граждане с большим количеством банковских карточек.

Так, в документе отмечается, что под этот критерий также попадают держатели пяти или более карточек в одном банке или клиенты трех и более банков, в каждом из которых у них открыто более трех карт.

При этом система не будет учитывать дополнительные карточки, которые открываются на детей, а также "кредитки", по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов.

В отношении клиентов с большим количеством банковских карт банки проводят регулярные проверки, в том числе мониторинг и изучение операций с деньгами, а информация о них обновляется не реже одного раза в квартал. При этом банк может прекратить сотрудничество с клиентом, если на то будут объективные причины.

Стоит отметить, что большинство граждан эти ограничения не коснутся. По последним данным, в среднем на каждого казахстанца приходится примерно по четыре карточки в разных банках.

Также ранее стало известно, что многие жители страны стали снимать больше денег с банковских карт, отдавая предпочтение наличности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2223237-chto-zhdet-kazahstancev-otkryvshih-slishkom-mnogo-bankovskih-kart/