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Срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом в Казахстане

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

АРРФР принято постановление о внесении изменений в правовые акты по вопросам регулирования деятельности финорганизаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для БВУ, филиалов банков-нерезидентов РК внесены поправки", - говорится в сообщении Агентства на официальном сайте.

Внесены следующие изменения:

  • установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

  • установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев;
  • сокращено количество платежных карт на одного клиента.

В феврале прошлого года сообщалось, что Нацбанк внес изменения в правила выдачи банковских карточек. Теперь иностранцев будут тщательно проверять, а несовершеннолетних казахстанцев сильнее контролировать.

Мы также писали, что некоторые граждане пытаются заработать на "продаже" банковских карт третьим лицам. Такие сделки могут подвести настоящего владельца к уголовной ответственности. Подробнее о таких схемам мы писали здесь.

При этом иностранцы и лица без гражданства, которые не являются резидентами Казахстана, с 2025 года также должны будут сдать декларацию об активах и обязательства наравне с казахстанцами, если у них есть зарегистрированное в Казахстане имущество или доля участия в жилищном строительстве на территории страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2211522-srok-deystviya-bankovskih-kart-dlya-inostrancev-ogranichili-odnim-godom-v-kazahstane/

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