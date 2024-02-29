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Правила выдачи карточек иностранцам и несовершеннолетним изменили в Казахстане

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Карты банка лежат на столе
Банковские карты. Иллюстративное фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Нацбанк внес изменения в правила выдачи банковских карточек. Теперь иностранцев будут тщательно проверять, а несовершеннолетних казахстанцев сильнее контролировать. Подробности читайте на NUR.KZ.

Отмывание денег, то есть их легализация после получения преступным путем – серьезная проблема для многих стран, в том числе и для Казахстана. Она также стала одной из причин изменений, которые Национальный банк РК внес в правила выдачи платежных карт иностранцам и несовершеннолетним.

Как рассказывает Telegram-канал "Юрист "Параграф", после вступления в силу новых поправок в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма банк до выдачи платежной карточки осуществляет надлежащую проверку иностранца и лица без гражданства, а также устанавливает требования к предоставляемым ими документам, определяет условия выпуска и использования карт.

Также изменения коснутся и несовершеннолетних казахстанцев. При выдаче им карточек, банки должны будут получать от законного представителя, например, родителя ребенка, информацию и разрешения о доступных по карте видах операций, максимальной сумме операций, возможности пополнения счета третьими лицами и другие данные, которые определяет сам банк.

При этом законные представители могут и отказаться накладывать на карточку ребенка какие-то ограничения. В этом случае банк должен будет зафиксировать этот отказ.

Также, как отмечается, все эти ограничения не будут касаться несовершеннолетних граждан, достигших 14 лет, которые используют карточку для получения заработка, стипендии, вкладов и иных доходов, а также при приобретении несовершеннолетним дееспособности в полном объеме.

Напомним, ребенок может стать целью интернет-мошенников. Преступники представляются популярными медийными личностями, например, блогерами, и под разными предлогами выманивают у детей деньги или конфиденциальную информацию, которая позволит им получить доступ к банковским картам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2063772-pravila-vydachi-kartochek-inostrantsam-i-nesovershennoletnim-izmenili-v-kazahstane/

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