Депозиты растут: сколько в среднем хранят в банках казахстанцы

По итогам 2024 года на депозитах физлиц в казахстанских банках скопилось 24,5 трлн тенге. 99,6% вкладов приходится на массовый сегмент со средней суммой 204 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По итогам 2024 года общий объем депозитов физлиц в казахстанских банках достиг 24,5 трлн тенге, при этом 75,3% средств хранится на тенговых вкладах.

99,6% всех счетов принадлежит к массовому сегменту (до 15 млн тенге), со средним размером депозита 204 тыс. тенге, однако на них приходится лишь 49,2% всех средств.

В 2024 году наблюдался рост долларизации депозитов в массовом сегменте, в то время как в крупном сегменте (свыше 50 млн тенге) доля валютных вкладов снизилась в пользу тенговых из-за более высокого вознаграждения.

По итогам 2024 года общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках достиг 24,5 трлн тенге. Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), уровень долларизации составил всего 24,7%, это значит, что порядка 75,3% всех средств хранится на тенговых вкладах.

В целом все депозиты можно разделить на три сегмента:

массовый – счета с остатками до 15 млн тенге ;

; средний – от 15 до 50 млн тенге ;

; крупный – свыше 50 млн тенге.

Большая часть всех счетов (99,6%) принадлежит именно к массовому сегменту, однако на них приходится лишь 49,2% всех средств на депозитах. И это притом, что за год сумма выросла сразу на 15,3%.

Несмотря на тот факт, что в этот сегмент входят вклады с остатками до 15 млн, в действительности у многих вкладчиков суммы скромнее – средний размер депозита по итогам 2024 года составил всего 204 тыс. тенге.

Причина кроется в том, что вкладчики массового сегмента относятся к депозитам не так, как представители среднего и крупного. Они копят деньги, чтобы потом потратить их на потребительские нужды и непредвиденные расходы.

Для понимания: на средний сегмент приходится 17,8% общей суммы депозитов, а на крупный – 33%. За год они выросли на 27,1% и 24,6% соответственно.

Рост депозитов в казахстанских банках. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Другими словами, вкладчики именно этих двух сегментов воспринимают депозиты в качестве инвестиционных инструментов и целенаправленно используют их именно для получения дохода.

Интересно, что в 2024 году в массовом сегменте наблюдался небольшой рост долларизации депозитов – если в начале года на иностранную валюту приходилось 21,9% суммы, то к концу – 22,3%. За весь 2024 год вклады в тенге увеличились на 11,5%, а в инвалюте – на 12,7%.

Похожая картина наблюдается и в среднем сегменте: в инвалюте было 14,4%, а стало – 14,5%. За год депозиты в тенге выросли на 31,8%, а в иностранной валюте – на 11,3%.

А вот крупный сегмент вел себя по-другому. В начале 2024 года на депозиты в иностранной валюте у них приходилось 63,7% суммы, но к концу года – 63,2%. За год общая сумма тенговых депозитов выросла здесь сразу на 41,5%, тогда как долларовая – лишь на 9,9%.

Структура депозитного рынка. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Очевидно, что вкладчики крупного сегмента стали выбирать тенговые депозиты из-за более высокого вознаграждения, которое увеличивалось вслед за ростом базовой ставки. К слову, оно всегда находилось выше уровня инфляции, тогда как у "долларовых" вкладов оставалось ниже 1% годовых.

Стоит отметить, что в 2025 году данная тенденция может продолжиться. Национальный банк РК принял решение поднять базовую ставку сразу на 125 базисных пунктов – до 16,5%. На этом фоне банки второго уровня могут начать увеличивать проценты и по своим вкладам.