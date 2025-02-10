На предложение депутата не проверять мобильные переводы до 1 млн тенге в месяц отреагировали в МНЭ

Ранее депутат Азат Перуашев выступил с предложением пересмотреть формат контроля мобильных переводов. В Миннацэкономики отреагировали на запрос мажилисмена, передает NUR.KZ.

Согласно информации в депутатском запросе Азата Перуашева, вопрос по контролю мобильных переводов вызывает негодование у представителей бизнеса.

"Ак жол" в очередной раз предлагает пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на лучший зарубежный опыт. У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем, к примеру, в России. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации?

Понимая обязанность бизнеса оплачивать налоги, в то же время, фракция "Ак жол" считает необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу - от 3-5 тысяч тенге и более. Что касается определения общей суммы платежей в месяц - считаем заявленный порог в 255 тысяч тенге неадекватным нашим реалиям", - отмечается в запросе депутата.

Предлагается вести мониторинг мобильных платежей начиная с 1 миллиона тенге в месяц.

"Предложение вести мониторинг мобильных переводов, в том случае если доход физического лица превышает 1 млн тенге в месяц, противоречит принципу справедливости налогообложения.

Также, предложение по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3-5 тысяч тенге не поддерживается, поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот - значительно высоким", - отмечается в ответе Министерства национальной экономики.

Ранее мы писали, чтот депутат Азат Перуашев заявлял о необходимости пересмотра механизмов по мониторингу мобильных переводов в Казахстане.

"Хочу отметить, что малый бизнес – это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тыс. тенге, он эти деньги оставит в стране, купит ребенку лишнюю одежду или расширит свой бизнес. Не там вы ищете, господа чиновники", - отметил тогда Азат Перуашев.

До этого в Комитете госдоходов сообщили о внесении изменений в критерии для физлиц касательно мобильных переводов, при котором средства не будут считаться, как незаконная предпринимательская деятельность. Допустимыми считаются до 100 переводов от разных лиц в течение 3-х месяцев на сумму не боле 255 тыс. тенге. Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Мы также писали, что заместителя премьера Тамару Дуйсенову спросили о штрафах за мобильные переводы на сумму свыше 255 тыс. тенге: по ее словам, этот вопрос пока на стадии обсуждения.

Добавим, ранее стало известно, что в будущем будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.

Еще в июле прошлого года руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики. Также в КГД разъясняли, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы.