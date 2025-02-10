Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На предложение депутата не проверять мобильные переводы до 1 млн тенге в месяц отреагировали в МНЭ

Опубликовано:

Мобильные переводы
Мобильные переводы. Иллюстративное фото: istockphoto

Ранее депутат Азат Перуашев выступил с предложением пересмотреть формат контроля мобильных переводов. В Миннацэкономики отреагировали на запрос мажилисмена, передает NUR.KZ.

Согласно информации в депутатском запросе Азата Перуашева, вопрос по контролю мобильных переводов вызывает негодование у представителей бизнеса.

"Ак жол" в очередной раз предлагает пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на лучший зарубежный опыт. У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем, к примеру, в России. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации?

Понимая обязанность бизнеса оплачивать налоги, в то же время, фракция "Ак жол" считает необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу - от 3-5 тысяч тенге и более. Что касается определения общей суммы платежей в месяц - считаем заявленный порог в 255 тысяч тенге неадекватным нашим реалиям", - отмечается в запросе депутата.

Предлагается вести мониторинг мобильных платежей начиная с 1 миллиона тенге в месяц.

"Предложение вести мониторинг мобильных переводов, в том случае если доход физического лица превышает 1 млн тенге в месяц, противоречит принципу справедливости налогообложения.

Также, предложение по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3-5 тысяч тенге не поддерживается, поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот - значительно высоким", - отмечается в ответе Министерства национальной экономики.

Ранее мы писали, чтот депутат Азат Перуашев заявлял о необходимости пересмотра механизмов по мониторингу мобильных переводов в Казахстане.

"Хочу отметить, что малый бизнес – это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тыс. тенге, он эти деньги оставит в стране, купит ребенку лишнюю одежду или расширит свой бизнес. Не там вы ищете, господа чиновники", - отметил тогда Азат Перуашев.

До этого в Комитете госдоходов сообщили о внесении изменений в критерии для физлиц касательно мобильных переводов, при котором средства не будут считаться, как незаконная предпринимательская деятельность. Допустимыми считаются до 100 переводов от разных лиц в течение 3-х месяцев на сумму не боле 255 тыс. тенге. Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Мы также писали, что заместителя премьера Тамару Дуйсенову спросили о штрафах за мобильные переводы на сумму свыше 255 тыс. тенге: по ее словам, этот вопрос пока на стадии обсуждения.

Добавим, ранее стало известно, что в будущем будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.

Еще в июле прошлого года руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики. Также в КГД разъясняли, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2219474-na-predlozhenie-deputata-ne-proveryat-mobilnye-perevody-do-1-mln-tenge-otreagirovali-v-mne/