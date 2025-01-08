Введут ли штрафы за мобильные переводы на сумму более 255 тыс. тенге, спросили вице-премьера

На заседании правительства заместителя премьера Тамару Дуйсенову спросили о штрафах за мобильные переводы на сумму свыше 255 тыс. тенге, о которых ранее сообщили в КГД, передает корреспондент NUR.KZ.

"Норма еще не утверждена окончательно: сейчас ее рассматривают специалисты нашей сферы, работают соответствующие госорганы. Мы собираемся высказать свое мнение по этому вопросу Министерству финансов.

Нужно подождать, пока работает наша рабочая группа - работает консультативная группа специалистов, чтобы выработать единую позицию. Предварительно пока не могу сказать, какой будет эта позиция, но этот вопрос на стадии обсуждения", - ответила Тамара Дуйсенова.

Отметим, что в Комитете госдоходов сегодня сообщили о внесении изменений в критерии для физлиц касательно мобильных переводов, при котором средства не будут считаться, как незаконная предпринимательская деятельность. Допустимыми считаются до 100 переводов от разных лиц в течение 3-х месяцев на сумму не боле 255 тыс. тенге. Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее стало известно, что в будущем будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.

В июле прошлого года руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики. Также в КГД разъясняли, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы.