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"Не там вы ищете": депутат о мониторинге мобильных переводов казахстанцев

Опубликовано:

Мобильные переводы
Мобильные переводы. Иллюстративное фото: istockphoto

Депутат Азат Перуашев на пленарном заседании мажилиса заявил о необходимости пересмотра механизмов по мониторингу мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году, после расширенного заседания правительства 7 февраля 2024 года, тогдашний вице-премьер Байбазаров сообщил, что подходы к контролю мобильных переводов будут пересмотрены. Однако, вопреки обещанию, подходы не поменялись и вступили в силу в крайне дискомфортном для бизнеса и населения виде", - сказал Перуашев.

При этом, по его словам, уже на этапе обсуждения этого нововведения в первом квартале 2024 года Нацбанк сообщал о падении мобильных платежей на 30%.

"Сегодня малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи. По мнению экспертов, тотальный контроль платежей повторяет турецкую модель, которая привела к формированию двойного курса нацвалюты, когда оплата безналом стала на 10% дороже оплаты наличными. Это служит одним из источников галопирующей инфляции в этой стране. Такое давление грозит существенными экономическими издержками для бизнеса и материального положения граждан", - подчеркнул депутат.

Он предложил пересмотреть формат контроля мобильных переводов, опираясь на зарубежный опыт.

"В России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день. При этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 млн тенге.

У нас же под контроль попадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие с общей суммой 255 тыс. тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в России. Какой толк от такого огромного массива ненужной информации?

Фракция "Ак жол" считает необходимым установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, от 3-5 тыс. тенге и более. Оборот должен быть более 1 млн тенге в месяц. В этой связи предлагаем ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы более 1 млн тенге в месяц", - сказал мажилисмен.

Он также раскритиковал действия чиновников.

"Учитывая, что предыдущий министр экономики, вопреки поручению президента, не выработал более эффективный формат контроля переводов, предлагаю вернуться к данному вопросу.

Хочу отметить, что малый бизнес – это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тыс. тенге, он эти деньги оставит в стране, купит ребенку лишнюю одежду или расширит свой бизнес. Не там вы ищете, господа чиновники", - резюмировал Азат Перуашев.

Напомним, неделю назад в Комитете госдоходов сообщили о внесении изменений в критерии для физлиц касательно мобильных переводов, при котором средства не будут считаться, как незаконная предпринимательская деятельность. Допустимыми считаются до 100 переводов от разных лиц в течение 3-х месяцев на сумму не боле 255 тыс. тенге. Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Заместителя премьера Тамару Дуйсенову спросили о штрафах за мобильные переводы на сумму свыше 255 тыс. тенге: по ее словам, этот вопрос пока на стадии обсуждения.

Добавим, ранее стало известно, что в будущем будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.

Еще в июле прошлого года руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики. Также в КГД разъясняли, будут ли проверять казахстанцев, которые часто отправляют мобильные переводы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211984-ne-tam-vy-ishchete-deputat-o-monitoringe-mobilnyh-perevodov-kazahstancev/

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