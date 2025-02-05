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Когда банки могут снизить проценты по депозитам казахстанцев

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Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По открытым депозитам банки могут лишь повышать ставки вознаграждения. Снизить проценты просто так нельзя – такая возможность есть только при продлении вклада. Подробнее о механизме читайте на NUR.KZ.

Депозиты – популярный в Казахстане способ сохранить и приумножить сбережения. По последним данным, казахстанцы хранят в банках более 24,5 трлн тенге.

Однако, чтобы получить максимум прибыли, вкладчикам нужно учесть условия, по которым открываются вклады в банке.

Как объясняют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, обращать внимание стоит на вид вклада, срок его действия и наличие возможности досрочного изъятия накоплений.

Не последнюю роль в выгодности депозита играет его процентная ставка. Она будет действовать в течение всего срока, на который открыт вклад. Однако здесь есть свои нюансы.

Дело в том, что банки могут изменить ставку вознаграждения и по уже действующим, но только в сторону повышения, то есть делая депозиты более выгодными для своих клиентов.

А вот понижать процентную ставку по ранее открытым вкладам они не имеют права. Такая возможность у них появляется только во время пролонгации депозита, то есть при завершении его срока и дальнейшем продлении.

У несрочных депозитов пролонгация обычно происходит в автоматическом режиме, поэтому казахстанцам следует самостоятельно следить за изменением процентной ставки в момент перезаключения договора – ведь ее установят в том размере, который действует в банке на момент продления.

Таким образом, снижение ставки вознаграждения может произойти только в момент продления вклада, и то, если сам банк начал привлекать депозиты под более низкие проценты.

Впрочем, сейчас в этой сфере наблюдается обратная картина – все больше банков второго уровня повышают ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам. Не последнюю роль в этом сыграла базовая ставка, которую Национальный банк РК повысил в конце ноября до 15,25%.

Также напомним, что в одном из банков Казахстана есть депозиты с плавающей ставкой. То есть она может меняться вне зависимости от срока договора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2218131-kogda-banki-mogut-snizit-procenty-po-depozitam-kazahstancev/