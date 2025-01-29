Лизинг для физлиц хотят внедрить в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому простым казахстанцам хотят дать возможность доступа к авто или жилью в лизинг, передает NUR.KZ.

О разработанном законопроекте сообщила в ходе заседания мажилиса депутат Татьяна Савельева.

"Проектом закона предлагается внедрить лизинг для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, что позволит им получить доступ к таким активам, как автотранспортные средства и недвижимость. Законопроектом установлено ограничение предмета лизинга имуществом, которое подлежит государственной регистрации.

Ожидается, что в результате принятия проекта закона улучшится доступ граждан к финансовым услугам, снизится закредитованность населения и долговая нагрузка", - отметила она.

По информации , лизинг является формой финансирования вложений для приобретения основных средств - оборудования, недвижимого имущества, транспортных средств, в которой лизинговая компания является посредником между поставщиком и покупателем, так как указанные средства приобретаются лизингодателем по заявке лизингополучателя, для передачи их в пользование. Имущество находится до момента его полного выкупа в собственности у лизингодателя, а клиенту оно передается в пользование. Право собственности у лизингополучателя возникнет только после подписания акта приема-передачи при полной выплате лизинговых платежей.