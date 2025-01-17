"Дополнительная нервозность на валютном рынке": глава Нацбанка - об ограничениях для обменников

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как ограничение на продажу и покупку валюты в обменниках может сказаться на валютном рынке, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Казахстане планируется ввести предел между покупкой и продажей валюты в обменниках. Они поинтересовались, не является ли это ограничением конкуренции.

"Это постановление вынесено на общественное обсуждение. Да, мы планируем установить подобный лимит. Напомню, что данная норма действовала до 2023 года. Потом в 2023 году, когда более или менее стабилизировался курс, тогда Нацбанк принял решение не продлевать действие нормы по ограничению этого спреда. Но сейчас мы видим, что, к сожалению, волатильность на глобальных валютных рынках велика, волатильность на валютном рынке нашей стране тоже велика. Поэтому мы пришли к выводу, что этот спред необходимо установить", - сказал в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, эта норма будет распространяться на всех.

"Это универсальное требование. У нас около 2 тыс. обменников и все они будут работать по новым правилам. То есть, если бы мы сказали: "Вот вам, а другой половине легче какие-то условия" - это было бы ограничением конкуренции. Но, так как это распространяется на всех одинаково, мы не видим здесь никакого ущемления конкуренции", - пояснил глава Нацбанка.

Нет рисков, по словам Сулейменова, и для иных злоупотреблений.

"Что касается вопросов, связанных с "черным" рынком - нет, мы видим, что вот этот спред, который на данный момент 7 тенге - он вполне достаточен для того, чтобы обменники обеспечивали собственную операционную деятельность, но при этом не создавали дополнительную нервозность и волатильность для субъектов хозяйствования", - резюмировал Сулейменов.

На днях стало известно, что Нацбанк Казахстана хочет установить пределы отклонения между курсами покупки и продажи наличной валюты. Для доллара предельная разница составит 7 тенге.

Также сообщалось, что Национальный банк РК планирует сократить срок, в рамках которого банки должны отчитываться за проведенные валютные операции своих клиентов. Почему решили усилить контроль, мы писали здесь.

Отметим, что на текущий момент стоимость доллара бьет исторические рекорды. Заметно дорожают по отношению к тенге и другие иностранные валюты. Его официальный курс уже превысил 530 тенге, что является историческим рекордом.

Сегодня Нацбанк Казахстана сообщил о сохранении базовой ставки на прежнем уровне. В то же время, было указано на возможные признаки "перегрева" экономики страны.