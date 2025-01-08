Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новую льготную ипотеку поручил запустить в Казахстане премьер-министр

Опубликовано:

Мужчина оценивает имущество
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения ряду казахстанских министерств о проработке новых ипотечных программ в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы.

Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и "Отбасы банком" проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", - заявил Бектенов.

В докладе он отметил, что речь идет о профессиональных рабочих кадрах, и напомнил, что по поручению президента правительством утвержден план мероприятий по проведению года рабочих профессий в Казахстане.

Напомним, ранее в конце декабря сообщалось, что в 2025 году "Отбасы банк" планирует начать работу над запуском исламской ипотеки в Казахстане.

До этого мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане.

Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами.

Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробнее читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2209317-novuyu-lgotnuyu-ipoteku-poruchil-zapustit-v-kazahstane-premer-ministr/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie