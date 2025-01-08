Новую льготную ипотеку поручил запустить в Казахстане премьер-министр

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения ряду казахстанских министерств о проработке новых ипотечных программ в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы.

Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и "Отбасы банком" проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", - заявил Бектенов.

В докладе он отметил, что речь идет о профессиональных рабочих кадрах, и напомнил, что по поручению президента правительством утвержден план мероприятий по проведению года рабочих профессий в Казахстане.

Напомним, ранее в конце декабря сообщалось, что в 2025 году "Отбасы банк" планирует начать работу над запуском исламской ипотеки в Казахстане.

До этого мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане.

Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами.

Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробнее читайте здесь.