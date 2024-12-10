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Когда запустят женскую ипотеку "Умай", рассказала глава "Отбасы банка"

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макет дома на столе
Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в кабмине высказалась о сроках запуска женской ипотеки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году мы подписали соглашение с Азиатским банком развития. Сейчас АБР на совете директоров утвердит условия программы. Мы бы хотели, чтобы было без изменений – 20% первоначальный взнос. Приобретать могут жилье и на первичном, и на вторичном рынке, ставка вознаграждения будет складываться в зависимости от привлечения АБР тенге на внутреннем фондовом рынке", - сказала Ибрагимова.

По ее словам, важно, чтобы те ресурсы, которые привлекает банк для населения, имели тенговую основу.

"Думаю, что мы стартанем все-таки во второй половине года, хотя планы были сделать это пораньше. Но мы будем стремиться к тому, чтобы ставка по данному кредиту была минимально низкой. Поэтому будем выбирать удобный момент и удобную ставку привлечения", - пояснила спикер.

Добавим, также сегодня глава "Отбасы банка" ответила, подорожает ли жилье для казахстанцев, имеющих ипотеку, из-за роста доллара. По ее словам, для участников программ "Наурыз" и "Отау" ничего не изменилось.

Еще Лаззат Ибрагимова рассказала о планах пересмотреть условия предоставления кредита по одной из жилищных программ.

Также мы писали, как получить 20% на жилищный депозит, которому менее года, и рассказывали о новых условиях перезапуска двух льготных ипотек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2198403-kogda-zapustyat-zhenskuyu-ipoteku-umay-rasskazala-glava-otbasy-banka/

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