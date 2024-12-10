Изменится ли ипотека в Казахстане из-за роста доллара, ответили в "Отбасы банке"

На брифинге правительства глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова ответила, подорожает ли жилье для казахстанцев, имеющих ипотеку, из-за роста доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы начинаем новые ипотечные программы, самое большое опасение, что будет рост цен. Я считаю, что самым главным достижением 2024 года является то, что в архитектуре программ "Наурыз" и "Отау" был создан специальный портал, и итоги, вот буквально вчера БНС (Бюро нацстатистики - прим. ред.) опубликовало - по первичному рынку за месяц рост цен составил 0,4%, а за год - плюс 1,5% всего лишь.

И возвращаясь к вашему вопросу про колебания валютные - мы только так же наблюдали их вместе с вами в ноябре. У нас на портале 19 тысяч квартир было, 921 жилищный комплекс. И ни один застройщик не поменял стоимость квартиры, потому что они в договорных отношениях по соглашениям с "Отбасы банком". Поэтому для наших участников программ "Наурыз" и "Отау" ничего не изменилось", - заявила Ляззат Ибрагимова.

Глава "Отбасы банка" добавила, что в Казахстане весь ипотечный портфель давно перешел на тенге.

"Что касается того, что изменится в связи с валютным курсом по ипотеке, то могу подчеркнуть, что в Казахстане фактически на 100% весь ипотечный портфель уже давно, лет 15, выдается только в тенге, поэтому никакие колебания заемщиков не интересуют.

И второе - на самом деле, вот в такие валютные колебания, наоборот, обычно происходит всплеск спроса на недвижимость, как на реальный материальный актив, но посмотрим по итогам как раз декабря, по количеству сделок", - добавила она.

Напомним, ранее министр национальной экономики страны Нурлан Байбазаров заявил, что в связи с ослаблением тенге и соответствующим ростом цен на импортируемые строительные материалы возможно изменение цен и на рынке жилья Казахстана.

Недавно мы писали, что из-за роста курса доллара казахстанские застройщики уже начали повышать цены на первичном рынке жилья страны. Связано это в том числе с международными контрактами в иностранной валюте. Подробности читайте здесь.

Отметим, в Минфине подтвердили, что рост курса доллара может быть полезен для бюджета Казахстана.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 10 декабря 2024 года, курс тенге к доллару составляет 510.08 (-4.57).