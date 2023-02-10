Получить скидку в 50% на аренду жилья смогут порядка 70 тыс. казахстанцев

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжает действовать программа субсидирования платы за арендное жилье. В этом году на ее реализацию были выделены дополнительные деньги. О том, кто из казахстанцев сможет получить скидку при оплате аренды, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК).

Свое жилье могут приобрести далеко не все казахстанцы, однако и аренда становится все менее доступной для населения – по итогам января ее стоимость в стране выросла на 34,3% за год.

Эта ситуация в первую очередь влияет на благосостояние казахстанских семей из социально уязвимых категорий населения. Чтобы им помочь, в Казахстане действует механизм субсидирования арендной платы за жилье из частного жилищного фонда.

На его реализацию в 2023 году было выделено 50 млрд тенге. Как отмечают в МИИР РК, благодаря этому получить компенсацию в размере 50% от стоимости съемной жилой недвижимости смогут порядка 70 тыс. казахстанцев.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь

Воспользоваться данным механизмом могут не все. Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:

граждане с инвалидностью I и II групп;

семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Одним из важных факторов для одобрения субсидий является размер дохода семьи. На скидку могут рассчитывать лишь те семьи, чей совокупный доход на каждого члена за последние шесть месяцев не превышал одного прожиточного минимума (40 567 тенге в 2023 году).

Жилье казахстанцы должны искать самостоятельно, однако стоит учитывать, что по правилам программы снимать квартиру у родственников, бывших супругов и их родственников, а также пересдавать ее запрещается.

Субсидии будут поступать ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей. При этом будет проводиться мониторинг соответствия получателей, а также представители акимата не реже одного раза в квартал будут проверять и само жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008921-poluchit-skidku-v-50-na-arendu-zhilya-smogut-poryadka-70-tys-kazahstantsev/