Межбанковские QR-платежи презентовали в Казахстане

Национальный банк РК объявил о запуске пилотного проекта по внедрению межбанковских QR-платежей, которые позволят казахстанцам быстро и удобно оплачивать товары и услуги. Подробности читайте на NUR.KZ.

Планы по внедрению "единого QR" для банковской системы Казахстана ведутся уже давно, и вот теперь проекту официально дали старт.

Национальный Банк РК и Национальная платежная корпорация в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей и уже продемонстрировали первую настоящую транзакцию с участием двух банков второго уровня.

Новый сервис межбанковских QR-платежей позволит гражданам независимо от того, клиентами каких банков они являются, совершать удобные и быстрые платежи через сканирование единого QR-кода.

Как сообщают в Нацбанке, проект также выгоден бизнесу, который сократит затраты на установку нескольких терминалов от разных банков. В свою очередь банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в новой системе.

Сейчас обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.