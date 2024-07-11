Как получить согласие супруга на оформление кредита в Казахстане

В Казахстане разработали правила оформления разрешения от супруга на получение потребительского кредита. Какие данные нужно будет указывать для одобрения займа, узнайте в материале NUR.KZ.

С 1 сентября в Казахстане вводится запрет на выдачу потребительских кредитов в банках и микрофинансовых организациях на сумму от 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году), если нет согласия супруга.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка разработали и опубликовали на портале "Открытые НПА" правила, по которым такое согласие можно будет получить.

Так, согласно опубликованному документу, согласие можно будет оформить в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном формате. Однако есть несколько пунктов, которые обязательно нужно будет указать:

дату оформления согласия;

сведения о клиенте и его супруге – фамилию, имя, отчество и ИИН;

сведения о кредите – сумма, срок, а также размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

Если согласие будет оформляться в электронной форме, то вместо подписи супругу нужно будет пройти биометрической идентификацию. Само согласие нужно будет удостоверить с помощью электронно цифровой подписи в течение 48 часов с момента его получения.

Стоит отметить, что по правилам согласие нужно будет получать на каждый оформляемый кредит. При этом оно считается действительным пока заемщик полностью не выплатит свой долг.

Сейчас проект постановления, устанавливающий правила, находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 24 июля текущего года.

Напомним, запрет на выдачу кредитов без согласия супругов ранее раскритиковали эксперты. Они считают, что такое нововведение будет иметь негативные последствия и не защитит казахстанские семьи.