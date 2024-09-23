Жители каких стран самые "богатые" в ЕАЭС

По последним данным, общая сумма депозитов в банках государств-членов ЕАЭС достигла почти 658 млрд долларов. Сколько денег приходится на каждого жителя союза, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит – удобный способ сохранить и приумножить свои накопления. Этот финансовый инструмент пользуется спросом не только у казахстанцев, но и у граждан остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, например, по данным Евразийской экономической комиссии, к концу 2023 года жители всех стран-участниц ЕАЭС накопили на депозитах физических лиц более 657,7 млрд долларов. Это на 4,44% больше той суммы, которая фиксировалась в конце 2022 года.

Больше всего средств хранится в банках России (более 598,6 млрд долларов). Следом идут Казахстан (41,5 млрд долларов), Беларусь (9,3 млрд долларов), Армения (6,4 млрд долларов) и Кыргызстан (1,8 млрд долларов).

Общий объем депозитов в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Сколько денег хранится в среднем у жителей стран

Общая сумма депозитов в Казахстане в четвертом квартале 2023 года составила 41,5 млрд долларов или примерно 18,8 трлн в переводе на тенге. Это довольно внушительная сумма. Однако, если сопоставить ее с общей численностью населения, она окажется гораздо скромнее.

Так, на конец 2023 года в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, проживало 20,03 млн человек. Получается, что на каждого человека приходилось лишь по 2 073 доллара или примерно по 938,4 тыс. тенге по актуальному на тот момент курсу.

Примечательно, что с таким показателем Казахстан уступает Армении, которую обгоняет по общей сумме депозитов.

Так, в Армении, согласно данным Статистического комитета республики, на конец 2023 года проживало почти 3 млн жителей. Получается, что на каждого человека приходилось по 2 148 долларов.

Самыми "богатыми" оказались жители России. Здесь на человека приходится примерно по 4 088 долларов (на конец 2023 года, по данным Росстата, в стране проживало около 146 млн человек).

В Беларуси, согласно информации Национального статистического комитета, проживало почти 9,2 млн человек. Получается, что в среднем на жителя приходилось по 1 017 долларов.

А вот в Кыргызстане средняя сумма оказалась самой небольшой – всего 261,3 доллара (по данным Национального статистического комитета республики, в стране на 2023 год проживало более 7 млн человек).

Впрочем, важно помнить, что не у всех жителей государств-членов ЕАЭС в действительности есть депозиты. К тому же стоит учесть, что общая сумма вкладов растет быстрее, чем население стран. Например, к августу текущего года казахстанцы успели накопить на своих банковских вкладах почти 22 трлн тенге – то есть на каждого человека приходится более 1 млн тенге.