Сколько денег на депозитах накопили жители стран ЕАЭС

Общий объем накопленных средств на банковских вкладах в странах-участницах ЕАЭС в 2022 году превысил 630 млрд долларов. Какие суммы хранят жители союза на своих депозитах, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты в Казахстане являются одним из самых эффективных способов сохранить и приумножить свой капитал. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в четвертом квартале 2022 года общая сумма вкладов казахстанцев превысила 15,6 трлн тенге (33,9 млрд долларов). В тенге хранилось почти 11 трлн, а в иностранной валюте – более 4,6 трлн тенге.

Это один из самых высоких показателей для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, например, в конце 2022 года в Армении общий объем депозитов физических лиц составил 2,1 трлн драм (5,4 млрд долларов), в Беларуси – 23,8 млрд белорусских рублей (8,7 млрд долларов), а в Кыргызстане – 129,5 млрд сом (1,5 млрд долларов).

Рекордсменом для ЕАЭС является Россия. Жители этой страны в четвертом квартале прошлого года накопили на депозитах почти 40,8 трлн рублей (581 млрд долларов).

Общая сумма среди участниц союза к этому периоду превысила 630 млрд долларов, или почти 295 трлн в пересчете на тенге по среднему курсу на четвертый квартал 2022 года.

Объем депозитов жителей стран ЕАЭС в 2022 году. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Сколько денег хранит среднестатистический житель ЕАЭС

Сам по себе общий объем депозитов казахстанцев в 15,6 трлн тенге является довольно внушительным. Впрочем, если рассмотреть среднюю сумму на душу населения, то она получается более скромная.

То есть, если общую сумму депозитов поделить на все население Казахстана, которое по данным Бюро национальной статистики на 1 января 2023 года составляло 19 503 159 человек, то выходит по 799 870 тенге на человека.

Примечательно, что в некоторых других странах ЕАЭС средняя сумма на человека оказалась выше, чем в Казахстане, несмотря на тот факт, что общий объем депозитов в разы меньше. Так, например, в Армении в 2022 году, по данным Статистического комитета, проживало более 2,9 млн человек. В среднем на человека пришлось по 711 899 драм или около 871 972 тенге по текущему курсу.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, на 1 января 2023 года в стране проживало чуть больше 7 млн человек. Учитывая это, средняя сумма депозита на душу населения тогда составляла примерно 18 401 сом или 98 160 в пересчете на тенге.

В России также сумма на человека заметно больше, чем в Казахстане. По данным Федеральной службы государственной статистики общая численность населения в 2022 году составляла более 146 млн человек. То есть на человека выходит около 278 885 рублей или почти по 1,4 млн тенге.

В Беларуси, по данным Национального статистического комитета, в 2022 году проживало почти 9,3 млн человек. Если поделить общую сумму депозитов на количество людей, то получится по 2 571 белорусских рублей или около 373 320 тенге на человека.

Сумма депозита на человека. На основе данных: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, Казахстан, несмотря на тот факт, что обгоняет другие страны по общей сумме депозитов, заметно проигрывает некоторым из них, если поделить объем депозитов между всем населением страны.

В первую очередь это происходит из-за разницы в численности населения. Не последнюю роль играет и тот факт, что тенге является самой дешевой валютой в Евразийском экономическом союзе.