Запрет кредитов без согласия супругов: почему депутаты не отказались от этой нормы

Замглавы АРРФР Олжас Кизатов ответил, почему депутаты не отказались от нормы о взятии кредита только с согласия супругов, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов сообщил, что норму о согласии супруга или супруги на кредит в законопроекте оставили, "чтобы по крупным займам свыше 1000 МРП решение принималось более осознанно".

Получение согласия супруга, с его слов, также направлено и на снижение мошеннических операций на рынке банковских услуг.

"Сейчас, ни для кого не секрет, количество мошеннических транзакций при выдаче займов растет. И это одна из мер, которая будет способствовать снижению мошенничества на рынке банковских услуг", - заявил Кизатов.

Замглавы агентства спросили, не перекладывает ли таким образом государство ответственность за борьбу с мошенничеством на граждан страны вместо того, чтобы обязать банки вести эту борьбу.

"Мы создали совместно с Нацбанком антифрод-центр. Ежедневно в деятельности банков идут разные попытки мошеннических транзакций - очень много, большое количество. И вот этот весь объем информации о мошеннических транзакциях ежедневно скапливается в этом антифрод-центре. Это мы делаем базу данных уникальную, чтобы финансовые организации были готовы к различным видам мошенничества.

И второе, мы обязательное условие сделали, чтобы при выдаче займов банки или финансовая организация проводили процедуру биометрии. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что мы не перекладываем ответственность со стороны банков на конкретных граждан", - добавил Кизатов.

По его мнению, норма о согласии супругов не скажется на снижении объема кредитования.

"Я не думаю, что это такое значительное будет сокращение. Просто это будет более осознанное привлечение кредитных средств со стороны домохозяйств", - заявил замглавы АРРФР.

Сегодня сенаторы предложили не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП без согласия супруга. Депутат Сергей Карплюк пояснил, что речь идет о 1000 МРП или 3 622 000 тенге.

В марте этого года депутаты мажилиса предложили поправки в закон о том, что казахстанцы, состоящие в браке, должны будут принимать решение о кредите совместно. Авторы законопроекта считают, что когда один из супругов оформляет ненужный кредит, то это ложится бременем на семейный бюджет.

При этом, ранее эксперты заявили, что запрет на кредиты в Казахстане без согласия супругов приведет к негативным последствиям. Они считают, что предложенные поправки не защитят казахстанцев от закредитованности.