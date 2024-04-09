Запрет на кредиты без согласия супругов не защитит казахстанские семьи, считают эксперты

В Казахстане планируют ввести обязательное согласование супруга на оформление кредита. Эксперты считают, что такое нововведение будет иметь негативные последствия. Подробности читайте на NUR.KZ.

В кредитах как таковых нет ничего плохого – с помощью них можно приобрести дорогостоящую вещь, не оплачивая всю сумму сразу, а растягивая платежи на длительный срок. Для финансово грамотного человека заем может стать мощным инструментом.

Однако не все грамотно подходят к оформлению кредитов. Для некоторых они стали настоящей зависимостью, которую непросто победить. Оказавшись в такой ситуации, человек уже не способен грамотно управлять своими финансами.

В частности, у него нет возможности откладывать деньги, ведь нужно обслуживать долги, общая сумма которых лишь растет. В особенно тяжелой ситуации может оказаться семья заемщика.

В Казахстане решили бороться с такими людьми по-своему. Ранее мы рассказывали о том, что был подготовлен законопроект, который должен запретить банкам выдавать кредиты физическим лицам без согласия их супругов.

Как считают авторы законопроекта, когда один из супругов оформляет ненужный кредит, то это ложится бременем на семейный бюджет. В некоторых случаях такое ограничение действительно может защитить семью, например, если один из супругов решил вложиться в финансовую пирамиду.

Сделка. Иллюстративное фото: freepik.com

Впрочем важно понимать, что в семейной жизни могут произойти самые разные ситуации, и предложенный запрет может принести казахстанцам больше вреда, чем пользы.

Так, например, эксперты Telegram-канала "Казахстан Подешевле" считают, что законопроектом упускается несколько важных фактов, а само ограничение просто не будет работать.

"Во-первых, сами депутаты говорят, что займы в ломбардах в размере 150-200 тыс. тенге контролироваться не будут. То есть, человек в случае необходимости пойдет в МФО и ломбарды, где переплата может быть в несколько раз больше, чем обычный кредит в банке. В таком случае финансовое положение семьи, которое хотят защитить, пострадает еще больше", – отмечает автор Telegram-канала.

Возможны и другие ситуации, например, если один из супругов вдруг окажется в больнице, а второму нужны будут деньги на лечение. Человек не сможет взять недостающую сумму в кредит из-за предложенных правил и опять будет вынужден искать деньги на стороне с огромной переплатой и непонятными обязательствами как для кредитора, так и для кредитуемого.

Эксперты считают, что предложенные поправки не защитят казахстанцев от закредитованности, зато могут привести к лишним тратам, конфликтам в семье с угрозами и манипуляциями, а также к фиктивным разводам.