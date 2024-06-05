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Где в Казахстане живут самые "проблемные" заемщики, рассказали аналитики

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Женщина держит пустой кошелек
Оплата кредита. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Статистика просрочек по банковским займам показывает, что некоторые регионы отличаются высокой долей неплательщиков. Какие области и города оказались в лидерах, узнайте в материале NUR.KZ.

Ранее была опубликована статистика по состоянию банковского сектора в Казахстане. Согласно этим данным, казахстанцы "накопили" почти 1 трлн тенге проблемных кредитов в банках второго уровня (БВУ).

Общая сумма выданных населению займов достигла 17,8 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,2%, а с начала года – сразу на 6,4%.

В то же время в Казахстане выросла и сумма кредитов, просроченных более чем на 90 дней (NPL90+): на 1 мая их доля достигла 3,1% от ссудного портфеля (959 млрд тенге). А в начале года она составляла лишь 864 млрд тенге.

А просроченная задолженность по действующим (не "проблемным") кредитам населения перед банковским сектором РК составила 457,7 млрд тенге, или 2,6% от кредитного портфеля.

Как сообщает Telegram-канал the HODL, среди регионов страны есть и такие, в которых показатель недисциплинированности заемщиков оказался довольно высоким.

Самые "проблемные" регионы

Согласно данным источника, наименьшая доля просрочки по кредитам наблюдается у населения в:

  • Астане – доля заемщиков, допустивших просрочки, равна 1,3%;
  • Костанайской области – она составила 1,8%;
  • Абайской и Актюбинской областях – по 1,9% соответственно;
  • Павлодарской области – показатель достиг 2,0%.

Соответственно, здесь проживают самые дисциплинированные заемщики банков. В то же время другие регионы отличились противоположными "достижениями" в вопросах оплаты кредитов от БВУ, выданных населению.

Мужчина смотрит через лупу на деньги
Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Так, наибольшее количество допустивших просрочку заемщиков зафиксировано в Алматы – на их долю приходится 3,6% от ссудного портфеля (займы физическим лицам).

Также отметку в 3% преодолели:

  • Жетысуская область – просрочки составили 3,4% от ссудного портфеля;
  • Туркестанская область – показатель достиг 3,2%;
  • Жамбылская область и Шымкент – по 3,1% соответственно.

Напомним, что казахстанцам не рекомендуется избегать обращения в банк или микрофинансовую организацию при допущении просрочки. Дело в том, что при своевременной подаче заявления об ухудшении своего финансового положения заемщики имеют возможность добиться изменения условий кредита в лучшую для себя сторону.

Также это позволит получить нужный для оформления банкротства документ, если вдруг финансовое положение значительно ухудшится.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2112354-gde-v-kazahstane-zhivut-samye-problemnye-zaemshchiki-rasskazali-analitiki/

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