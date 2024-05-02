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Казахстанцам с большими долгами хотят разрешить брать автокредиты

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Передача ключей от авто
Покупка автомобиля. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Если у заемщика слишком высокая долговая нагрузка, ему могут отказаться выдавать новый заем. Такое ограничение на время хотят убрать при оформлении автокредита. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане активно борются с закредитованностью населения. Для этого, например, при выдаче кредитов проверяется платежеспособность заемщика – если выясняется, что у него уже есть долги и новый кредит он "не потянет", то ему просто откажут.

Однако на этом работа по снижению закредитованности в стране не заканчивается. Ранее мы рассказывали о том, что банки и микрофинансовые организации (МФО) обязали соблюдать требование о том, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика.

При этом сейчас в Казахстане хотят ввести исключение в эти правила. В частности, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, согласно которому банки и МФО смогут игнорировать коэффициент долговой нагрузки при выдаче заемщикам автокредитов.

Однако такое условие будет касаться только новых автомобилей, которые будут являться залогом по займу. И планируется, что оно будет введено временно – в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года.

Целью данных нововведений является поддержка и стимулирование развития отечественной автомобильной промышленности, а также продаж автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования

"Займы, обеспеченные залогом автотранспортного средства, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата автокредита/микрокредита, поскольку, просроченная задолженность погашается путем реализации залогового автотранспортного средства", – также указано в проекте.

То есть, если постановление вступит в силу, то казахстанцы смогут оформить автокредит, даже если у них слишком высокая долговая нагрузка и новый заем может негативно сказаться на их платежеспособности.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 15 мая 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2094833-kazahstancam-s-bolshimi-dolgami-hotyat-razreshit-brat-avtokredity/

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