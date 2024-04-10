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Как будут защищать казахстанцев, оформляющих кредиты

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Люди обмениваются пачкой денежных купюр
Сделка. Иллюстративное фото: freepik.com

В сферу кредитования планируют внести ряд новых поправок, которые должны защитить права заемщиков. Нововведения коснутся правил выдачи кредитов и урегулирования долгов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В кредитной сфере Казахстана хватает проблем, которые касаются безопасности граждан и уровня закредитованности населения.

В связи с этим, как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, был подготовлен законопроект, который направлен на защиту прав заемщиков и снижение рисков при кредитовании.

Что ждет казахстанцев

Законопроект можно условно разделить на несколько частей, каждая из которых уделяет внимание определенному вопросу в кредитной сфере.

Так, например, в рамках нововведения планируется запретить выдачу новых займов и микрокредитов тем гражданам, которые уже имеют просрочки по кредитам свыше 90 дней. При этом банкам и микрофинансовым организациям (МФО) запрещается начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим потребительским займам.

Стоит отметить, что законопроектом также вводится двухлетний мораторий на передачу проблемных задолженностей коллекторам, поэтому банки и МФО должны будут постараться урегулировать долги, даже если для этого придется отменить штрафы, пени и комиссии.

При этом данное требование будет действовать и в будущем – кредиты можно будет передать коллекторским агентствам только спустя два года с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур урегулирования задолженности.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие еще меры по снижению закредитованности хотят предпринять в Казахстане:

  • установка максимальной суммы потребительского займа: для банков – 5 млн тенге, для МФО – 3 млн тенге;
  • введение нового макропруденциального норматива – отношение совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика;
  • коллекторы обязаны будут пытаться урегулировать уступленные им долги, в том числе списывая начисленное и неуплаченное вознаграждение для снижения долговой нагрузки потребителей;
  • ликвидация особого вида микрокредита "до зарплаты", который выдается на 45 дней с суммой до 50 МРП и ограничением ставки только на срок займа;
  • по всем кредитам и микрокредитам должна действовать предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ);
  • о возникновении просрочки должника должны уведомлять не через 20, а через 10 календарных дней;
  • увеличение минимальной суммы, которая должна остаться на банковском счете заемщика после взыскания, с однократного до двухкратного размера прожиточного минимума (86 814 тенге в 2024 году);
  • создание микрофинансового омбудсмена и расширение полномочий банковского, который рассматривал бы любые кредитные споры граждан, и чьи решения будут обязательны для банков, МФО и коллекторских организаций;
  • введение запрета на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью. При этом банки смогут предоставлять в аренду бывшим собственникам, относящимся к социально уязвимым гражданам, жилище, перешедшее на баланс;
  • гражданам, которые хотят пройти процедуру банкротства, больше не нужно будет самим предоставлять документ, подтверждающий урегулирование просроченной задолженности. При этом сократится и срок самой процедуры урегулирования – с 18 до 12 месяцев;
  • при внесудебном банкротстве увеличат перечень кредиторов, которые будут охвачены процедурой: финансовые организации, находящиеся на стадии ликвидации, а также те, что имели требования к гражданам;
  • введение запрета на выдачу онлайн-кредитов (банковских и микрофинансовых) без проведения биометрической идентификации клиента. Чтобы избежать одновременного оформления мошеннических кредитов, банки и МФО обязаны будут передавать информацию в кредитное бюро в режиме реального времени;
  • если же мошеннический кредит все равно был оформлен, то во время следственных мероприятий банки и МФО обязаны будут приостановить начисление вознаграждения по займу, а если будет доказан факт мошеннических действий, то вовсе – списать задолженность;
  • списать долг банки также будут обязаны, если кредит был оформлен при наличии добровольного отказа заемщика от получения кредита.

Таким образом, все эти нововведения направлены в первую очередь на защиту прав казахстанских заемщиков. Законопроект уже принят во втором чтении мажилисом парламента и на текущий момент находится на рассмотрении в сенате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2082302-kak-budut-zaschischat-kazahstantsev-oformlyayuschih-kredity/

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