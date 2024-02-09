Учитывать добровольный отказ от кредитов могут обязать банки Казахстана

Казахстанцы могут запретить оформлять кредиты на свое имя, но это не гарантирует надежную блокировку новых займов. АРРФР РК хочет обязать банки соблюдать этот запрет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пока одни казахстанцы в стремлении получить новый заем идут на всякие хитрости вроде завышения своих доходов, другие стремятся вообще оградить свою жизнь от кредитов, например, воспользовавшись услугой добровольного отказа от получения займов.

Однако на деле такой "искусственный" запрет действует лишь полгода. Более того, некоторые банки и микрофинансовые организации (МФО) даже могут не обратить внимания на него и все равно выдать новый заем.

Эту недоработку хочет исправить Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР РК), которое подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, обязывающий банки и МФО проверять наличие у клиента добровольного отказа от займов.

"До заключения договора банковского займа банк, осуществляет проверку на наличие в кредитном отчете клиента информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа.

В случае наличия у клиента в его кредитном отчете информации об установлении добровольного отказа от получения банковских займов, банк отказывают в выдаче банковского займа", – говорится в проекте постановления.

Аналогичное требование прописано и для микрофинансовых организаций.

На текущий момент проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 18 февраля 2024 года.

Если поправки будут приняты на уровне закона, на казахстанцев, оформивших добровольный отказ от кредитования, вообще не должны оформлять новые займы. Это может сильно помочь в борьбе против кредитных мошенников.