Всемирный банк раскритиковал процедуру банкротства в Казахстане

Эксперты из Всемирного банка считают, что казахстанский метод решения проблемных задолженностей недостаточно эффективен и требует доработки. Что предлагается исправить, узнали журналисты NUR.KZ.

Взяв кредит, некоторые заемщики могут неправильно рассчитать свои финансовые возможности или же попасть в тяжелую ситуацию, из-за которой больше не смогут обслуживать свои долги.

Так, например, в 2023 году доля NPL90+, то есть просроченных более чем на 90 дней беззалоговых потребительских займов составила 13,3%, а общая сумма таких долгов достигла 1,3 трлн тенге.

Наличие проблемы с выплатой кредитов признают и в правительстве. Чтобы исправить ситуацию, в Казахстане даже ввели процедуру банкротства физических лиц – она действует с 3 марта 2024 года и уже принесла определенные результаты.

Однако сам механизм банкротства в Казахстане раскритиковали эксперты Всемирного банка, которые считают, что он может оказаться неспособным избавить потребителей от чрезмерной задолженности. По их мнению, систему нужно дорабатывать.

Чем экспертов не устраивает процедура банкротства

Несмотря на то, что казахстанская система действует в соответствии с современными принципами, у нее есть свои недостатки. Дело в том, что она предусматривает слишком много условий для должников:

запрет на выдачу кредитов;

внесудебное банкротство затрагивает только займы у финансовых организаций, не беря во внимание налоги и другие долги;

отсутствие платежей по кредитам за последние 12 месяцев,

отсутствие имущества при внесудебной процедуре,

обязательное прохождение процедуры урегулирования долга.

Все эти ограничения не дают большинству потребителей с чрезмерной задолженностью получить финансовую помощь – многим просто приходит отказ.

Как считают эксперты, Казахстану нужно смягчить подход к предоставлению помощи проблемным должникам, особенно тем, у кого нет имущества. Также, по их мнению, нужно исключить из процедуры банкротства обязательное урегулирование задолженности с кредитором.

"Без "ненужных ограничений" введенная система принесет ощутимые результаты", – подытожили во Всемирном банке.