Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Большинство заемщиков не смогли стать банкротами в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина вывернул карманы
Банкрот. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

За 9 месяцев 2023 года заявление на банкротство подали почти 74,6 тыс. казахстанцев. Однако большей части в итоге отказали. Подробности журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Telegram-канала Data Hub.

С марта 2023 года казахстанцы с проблемными задолженностями могут подать заявление на прохождение процедуры банкротства. По состоянию на утро 6 декабря стать банкротами во внесудебном порядке решили почти 74,6 тыс. человек. Это менее 0,9% от общей численности заемщиков в Казахстане на 1 ноября 2023 года.

Впрочем, как выяснили аналитики, далеко не всем заявителям в итоге разрешают пройти процедуру банкротства – порядка 57 тыс. человек уже получили отказы. Одному из таких заявителей было больше 80 лет. Всего же банкротами на сегодняшний день признали лишь 7 677 заемщиков.

Кому одобряли заявки

Как выяснили аналитики, чаще всего (41%) банкротами становятся казахстанцы в возрасте от 31 до 40 лет. Лиц в возрасте от 20 до 30 лет всего 10%, хотя среди заявителей их доля больше – просто им чаще отказывают.

Среди тех, кто обращается за банкротством, мужчин и женщин практически поровну. Однако одобренных заявлений у мужчин больше, чем у женщин: 59% против 41%.

В среднем на одного банкрота приходится по 3 кредита. При этом напомним, что многим казахстанцам вовсе отказывают в выдаче даже одного займа.

Среди тех, кто подавал заявление, средняя сумма задолженности составляла примерно почти 1,86 млн тенге, а медианная – около 1,21 млн тенге. Однако средний долг тех, кто стал банкротом несколько меньше – 1,48 млн тенге, а медианный показатель – около 962 тыс. тенге.

Подача заявлений на внесудебное банкротство
Подача заявлений на внесудебное банкротство. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что банкротство – крайняя мера, которая не подразумевает простое списание всех долгов. На человека, прошедшего эту процедуру, накладываются серьезные ограничения, в том числе и запрет на оформление новых кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2049438-bolshinstvo-zaemschikov-ne-smogli-stat-bankrotami-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.