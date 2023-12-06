Большинство заемщиков не смогли стать банкротами в Казахстане

За 9 месяцев 2023 года заявление на банкротство подали почти 74,6 тыс. казахстанцев. Однако большей части в итоге отказали. Подробности журналисты NUR.KZ узнали у аналитиков Telegram-канала Data Hub.

С марта 2023 года казахстанцы с проблемными задолженностями могут подать заявление на прохождение процедуры банкротства. По состоянию на утро 6 декабря стать банкротами во внесудебном порядке решили почти 74,6 тыс. человек. Это менее 0,9% от общей численности заемщиков в Казахстане на 1 ноября 2023 года.

Впрочем, как выяснили аналитики, далеко не всем заявителям в итоге разрешают пройти процедуру банкротства – порядка 57 тыс. человек уже получили отказы. Одному из таких заявителей было больше 80 лет. Всего же банкротами на сегодняшний день признали лишь 7 677 заемщиков.

Кому одобряли заявки

Как выяснили аналитики, чаще всего (41%) банкротами становятся казахстанцы в возрасте от 31 до 40 лет. Лиц в возрасте от 20 до 30 лет всего 10%, хотя среди заявителей их доля больше – просто им чаще отказывают.

Среди тех, кто обращается за банкротством, мужчин и женщин практически поровну. Однако одобренных заявлений у мужчин больше, чем у женщин: 59% против 41%.

В среднем на одного банкрота приходится по 3 кредита. При этом напомним, что многим казахстанцам вовсе отказывают в выдаче даже одного займа.

Среди тех, кто подавал заявление, средняя сумма задолженности составляла примерно почти 1,86 млн тенге, а медианная – около 1,21 млн тенге. Однако средний долг тех, кто стал банкротом несколько меньше – 1,48 млн тенге, а медианный показатель – около 962 тыс. тенге.

Подача заявлений на внесудебное банкротство. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что банкротство – крайняя мера, которая не подразумевает простое списание всех долгов. На человека, прошедшего эту процедуру, накладываются серьезные ограничения, в том числе и запрет на оформление новых кредитов.