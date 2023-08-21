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30 лет независимости Казахстана

Отказы получило большинство должников, подавших на банкротство в Казахстане

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Подсчет налогов.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 3 марта у казахстанцев появилась возможность объявить себя банкротами. Однако далеко не всем гражданам в итоге удалось начать процедуру банкротства, сообщают в Министерстве финансов РК.

С 3 марта 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений на прохождение процедуры банкротства (судебного и внесудебного) и восстановления платежеспособности. Выбор типа процедуры зависит от наличия имущества и размера долга казахстанца.

Однако, как оказалось, объявить себя банкротом получилось далеко не у всех желающих. Как сообщают в Минфине, с 3 марта текущего года поступило 59 407 заявлений на применение внесудебного банкротства. Однако только в отношении 9 173 человек в итоге была начата данная процедура.

Еще 2 030 заявлений находится на рассмотрении, а 48 050 граждан получили отказ. Таким образом, лишь 15% обратившихся казахстанцев смогли претендовать на внесудебное банкротство.

Напомним, что на внесудебное банкротство могут претендовать должники, чьи обязательства перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году равно 5,52 миллиона тенге. Также у заявителя должно отсутствовать имущество.

Если долгов больше и есть имущество, то можно применить процедуру судебного банкротства. Напомним, что она подразумевает реализацию имущества должника и погашение долгов за счет вырученных средств.

Согласно данным Верховного суда, с заявлением на применение процедуры судебного банкротства между тем обратились около 600 человек. Всего с момента старта заявок было вынесено 10 решений, 9 из которых о применении процедуры.

При этом судебными органами было возбуждено 7 дел о восстановлении платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов сроком до пяти лет при наличии стабильного дохода. Статус банкрота должник при этом не получает.

Напомним, у процедуры банкротства есть негативные последствия, которые в будущем могут серьезно повлиять на финансовую жизнь казахстанцев. Поэтому гражданам, которые решились на прохождении этой процедуры, стоит сначала взвесить все "за" и "против".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033255-otkazy-poluchilo-bolshinstvo-dolzhnikov-podavshih-na-bankrotstvo-v-kazahstane/

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