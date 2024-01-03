Ставки по депозитам начали регулировать по-новому в Казахстане

Ранее КФГД ежемесячно публиковал рекомендуемые ставки по депозитам, однако с 2024 года вводится новый механизм, который будет регулироваться самим рынком. Подробности - в материале NUR.KZ.

Депозит – один из способов защитить и приумножить свои сбережения. Однако вклады нужны не только казахстанцам, но и банкам второго уровня. Как объяснили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), для них это главный источник финансирования.

При этом некоторые банки, которые особо остро нуждаются в дополнительных деньгах, могли устанавливать слишком высокие по меркам рынка ставки вознаграждения, чтобы переманить к себе вкладчиков других банков.

Чтобы ограничить данное явления, КФГД регулярно устанавливал предельные ставки вознаграждения по вкладам. Несмотря на то, что они всегда носили рекомендательный характер, банки, которые их превышали, должны были уплачивать в специальный резерв КФГД повышенные взносы.

Однако у такого механизма есть как плюсы, так и минусы. Он не только дал толчок для формирования срочного депозитного рынка, но и спровоцировал ряд проблем, таких как отсутствие полноценного конкурентного рынка и негибкость инструментов регулирования стоимости депозитов.

Чтобы это изменить, КФГД совместно с Нацбанком РК было принято решение о внедрении с 1 января 2024 года более гибких механизмов регулирования на рынке депозитов.

Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что изменится в депозитном рынке

Главное отличие нового механизма – предельные ставки вознаграждения будут действовать только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности, а значит и склонным к проведению агрессивной депозитной политики, то есть, к завышению ставок.

Однако сам ориентир для установления ставок по депозитам физических лиц будет зависеть от рынка. Банки по-прежнему смогут самостоятельно определять размер вознаграждения, но у нового механизма будут свои особенности:

если банк предлагает размер вознаграждения выше, чем в среднем по рынку, то он обязан будет платить повышенные взносы в КФГД и чем выше разница, тем больше переплата.

если банк предлагает ставку ниже среднерыночной, то механизмом предусматривается дисконт с календарных взносов в резерв, а размер взноса будет равен нулю.

Другими словами, банки, привлекающие депозиты дороже рынка, будут "платить" вместо банков, привлекающих ниже рыночных ставок.

В КФГД ожидают, что новый механизм регулирования ставок поможет развитию адекватного рыночного ценообразования на депозитном рынке и повышение конкуренции среди банков-участников путем улучшения условий для клиентов.