Рассрочки и не только: какие акции предлагают банковские магазины казахстанцам

До 5 ноября 2023 года некоторые банки в Казахстане проводят акции для удобных покупок товаров в их мобильных приложениях. О том, какие условия они предлагают, читайте в материале NUR.KZ.

Покупка товаров в рассрочку может быть выгодным решением: не придется тратить всю сумму сразу, а платить небольшими частями. И чем дольше срок договора, тем меньше будет размер ежемесячных взносов.

Рассмотрим, какие предложения по рассрочке разместили казахстанские банки на маркетплейсах в своих мобильных приложениях.

Напомним, что важно тщательно оценивать свои финансовые возможности перед оформлением рассрочки.

ForteMarket

Пользователям маркетплейса от данного банковского приложения доступны не только рассрочка на 24 месяца при покупке товаров, но и дополнительная скидка в размере 15 000 тенге. Это указано на официальном сайте.

Она доступна по промокоду, который можно найти в самом приложении при нажатии на баннер о рассрочке на главной странице. Далее его нужно ввести при оформлении покупки.

Но следует обратить внимание, что эта скидка действует только при покупках на товары стоимостью от 250 000 тенге до 1 500 000 тенге.

Также в маркетплейсе имеются дополнительные акции со скидками и подарками при покупке определенных товаров.

Покупка в интернете. Иллюстративное фото: CentrallTAlliance / GettyImages

Halyk Market

До 5 ноября 2023 года данный маркетплейс предлагает рассрочку на 24 месяца вместе со скидкой в 10%.

Она автоматически применяется при покупке товаров в рассрочку, в кредит или при расчете платежной картой любого банка.

При этом имеются и другие, более длительные акции маркетплейса по рассрочке на 24 месяца, которые затрагивают определенные виды товаров.

Jusan Магазин

Данный маркетплейс также предлагает рассрочки до 24 месяцев, а дополнительно для пользователей доступны и бонусы за покупку, согласно сообщению на сайте. То есть они будут начисляться даже при покупке с отложенными платежами.

Размер бонусов может составить до 10% от стоимости товара до 5 ноября. Напомним, что бонусы можно обналичить различными способами.

Также имеются другие акции по рассрочкам с более длительным сроком действия и бонусами до 10% на отдельные категории товаров.

Kaspi.kz

В данном маркетплейсе до 5 ноября предлагаются рассрочки на товары и услуги сроком до 24 месяцев.

Среди дополнительных предложений в рамках этой акции отмечена возможность получить подарки при покупке смартфонов определенной марки.

Напомним, что рассрочка также является беззалоговым займом со схожими последствия при неуплате и просрочках. Поэтому важно ответственно относиться к подобным финансовым инструментам.