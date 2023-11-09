Сколько денег заработали банки за счет кредитов в Казахстане

Процентные вознаграждения по кредитам являются основным источником дохода банков. Всего они получили 5,3 трлн тенге за последние 12 месяцев без учета расходов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Банки второго уровня (БВУ) предлагают различные услуги, среди которых основными являются:

кредитование – выдача денег под проценты;

сбережение – прием денег на депозиты с выплатой вознаграждения за их использование для кредитования других организаций.

При этом конечной целью БВУ является заработок денежных средств. Как отмечает Telegram-канал Risk Takers, за последние 12 месяцев казахстанские банки заработали на вознаграждениях 5,3 трлн тенге, из них чистыми – 2,6 трлн тенге.

Разница в стоимости депозитов и кредитов

Процентная маржа банков – это разница между процентной ставкой, по которой они привлекают деньги на депозиты, и размером вознаграждения по выдаваемым кредитам. Как отмечается в источнике, по состоянию на 1 октября 2023 года размер этой маржи варьировался от 3,55% у Bank RBK до 18,9% у Home Credit Bank.

То есть у лидера среди БВУ ставки по кредитам на 18,9% дороже, чем вознаграждение по депозитам для своих клиентов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"При этом у Home Credit Bank разница с ближайшим неисламским банком – Jusan Bank – составляет 9,36%.

Здесь стоит принять во внимание, что у Jusan Bank относительно высокие показатели маржинальности скалываются за счет государственной помощи, а именно практически бесплатного и долгосрочного фондирования", – отмечают аналитики.

Доходность банков

В текущем году процентный спрэд казахстанских БВУ вырос с 4,53% до 4,76%.

Это значение разницы между взвешенными средними ставками по активам (выданные кредиты, купленные ценные бумаги) и пассивам банков (депозиты, полученные от центрального банка кредиты). Эта разница является их основным источником дохода.

При этом у 16 из 21 казахстанских банков процентный спрэд ниже 7% – столько составляет их годовая доходность за счет своей финансовой деятельности.

Лидером по процентному спрэду также стал Home Credit Bank – 13,89%. А самый маленький процентный спрэд оказался у Bereke Bank – 1,55%. То есть процентный спрэд Home Credit в 8,96 раза превышает показатель Bereke Bank и в 2,9 раза – среднерыночный показатель.

"Учитывая, что лидер по размерам маржи и процентного спрэда Home Credit является розничным банком и зарабатывает в основном на кредитах физическим лицам, хочется вернуться к теме снижения предельной ставки по потребительским кредитам", – отмечают в Risk Takers.

Напомним, ранее аналитики поделились мнением о реальном уровне закредитованности казахстанцев.