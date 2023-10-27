Проценты все еще высокие: на сколько выросли депозиты казахстанцев

За месяц общий объем депозитов в казахстанских банках вырос на 2,67%. При этом растет и средняя ставка вознаграждения. О том, сколько денег хранят казахстанские вкладчики, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент тенговые депозиты в казахстанских банках второго уровня (БВУ) все еще отличаются высокими ставками вознаграждения.

По данным Национального банка РК, в сентябре 2023 года средний процент по привлеченным депозитам физических лиц в тенге вырос и составил 14%. Месяцем ранее было 13,9%, а год назад – лишь 12,2%.

Средняя ставка по депозитам физических лиц в банках Казахстана. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне активно растет и общий объем депозитов физических лиц в БВУ Казахстана. Согласно данным Нацбанка, всего за один сентябрь он увеличился на 2,67% или на 483,9 млн тенге – до 18,6 трлн тенге. Для сравнения, в августе рост составлял лишь 0,23%, или 41,3 млн тенге.

Значительную часть средств казахстанцы хранят в тенге – более 13,2 трлн тенге. На депозиты в иностранной валюте приходится чуть меньше 5,4 трлн тенге.

Такая разница объясняется в первую очередь ставкой вознаграждения – у вкладов в инвалюте она не более 1% годовых, тогда как по некоторым видам тенговых вкладов – превышает 18%.

Впрочем, такая ситуация может в скором времени закончиться. Напомним, вслед за снижением базовой ставки, изменил свои рекомендуемые предельные ставки вознаграждения на ноябрь и Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Причем снижению подвергся самый популярный у населения вид депозита.

Это в свою очередь может привести к тому, что некоторые банки второго уровня начнут снижать проценты по своим депозитным продуктам, что в конечном счете сделает их менее привлекательными.